Lucknow News: तीन चौकियों के बीच पैदल आए युवक ने महिला की चेन छीनी

दर्ज एफआईआर के जरिये गीता ने बताया कि वह बृहस्पतिवार को दोपहर में बेटी की डिलीवरी के बाद उसे देखने चिनहट के मटियारी स्थित अस्पताल गई थीं। वहां से दामाद ने उन्हें टेंपो में बैठा दिया था। दोपहर करीब तीन बजे वह पॉलिटेक्निक चौराहे पर उतर गई थीं। यहां से उन्हें गुडंबा जाने के लिए टेंपो में बैठना था। तभी पैदल बदमाश वहां आया और झपट्टा मारकर चेन छीन ली। गीता ने शोर मचाया मगर आरोपी बांस मंडी की ओर भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पास के एक रेस्टोरेंट के कैमरे में हाफ पैंट और टी-शर्ट पहने एक युवक भागता दिखाई दिया। पीड़िता ने फुटेज में दिख रहे युवक को ही चेन लूटने वाला बताया है। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है।