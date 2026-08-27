Lucknow News: कैसे हटाया कूड़े का पहाड़, जानने आई कोलकाता नगर निगम की टीम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:37 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:37 AM IST
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लखनऊ। कोलकाता नगर निगम की एक टीम ने बुधवार को शिवरी प्लांट का दौरा किया। टीम ने लखनऊ नगर निगम के कूड़े का पहाड़ समाप्त करने की प्रक्रिया समझी। कोलकाता में भी करीब 90 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ है। शिवरी प्लांट का काम देखने वाले सहायक अधिकारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि कोलकाता नगर निगम की वहां की प्रोजेक्ट डायरेक्टर आईएएस अफसर सुभाषिनी ई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देबाशीष हलदार की अगुवाई में आई है। टीम ने शिवरी प्लांट, मलबा निस्तारण प्लांट और कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन देखे। उन्होंने बायोरेमेडिएशन, फ्रेश वेस्ट प्रसंस्करण और बाय-प्रोडक्ट निस्तारण की जानकारी ली।
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