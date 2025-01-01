Lucknow News: आज लखनऊ जंक्शन से मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

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यह उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, ललितपुर, भोपाल, रानी कमलापति, इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण जंक्शन, दादर से होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई शाम 6:30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन में जनरल के चार, स्लीपर के चार, थर्ड एसी इकॉनमी के पांच, थर्ड एसी के तीन, सेकंड एसी के दो, फर्स्ट एसी का एक कोच लगाया जाएगा।

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लखनऊ। रेलवे सोमवार को लखनऊ जंक्शन से मुंबई के लिए सिंगल ट्रिप में स्पेशल ट्रेन चलाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 02533 लखनऊ जंक्शन-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्पेशल ट्रेन सात सितंबर को लखनऊ जंक्शन से शाम 5:10 बजे चलेगी।