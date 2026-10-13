Lucknow News: रैली निकाल महिलाओं को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

लखनऊ। मिशन शक्ति के छठवें चरण के तहत सोमवार शाम सुशांत गोल्फ सिटी स्थित लुलु मॉल के पास महिला जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में मदद पाने के तरीकों की जानकारी दी गई। डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक और एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने महिलाओं से संवाद कर जागरूक किया। एडीसीपी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।

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