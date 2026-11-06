Lucknow News: दिव्यांगों के हुनर को मिला मंच
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:21 AM IST
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लखनऊ। दीपावली पर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल पीजी कॉलेज में बृहस्पतिवार को प्रदर्शनी लगाई गई। दिव्यांगजनों की ओर से तैयार हस्तनिर्मित और सजावटी वस्तुओं को बिक्री के लिए रखा गया। आयोजन रेनबो सोसाइटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स ने महाविद्यालय की रोवर-रेंजर इकाई और शिक्षाशास्त्र विभाग के सहयोग से किया। प्रदर्शनी के संचालन, आगंतुकों के मार्गदर्शन और वस्तुओं की बिक्री में रोवर-रेंजर्स ने सक्रिय भूमिका निभाई। प्राचार्य देवेंद्र कुमार सिंह ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर शिक्षिका डॉ. रीना श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं।
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