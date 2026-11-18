निजी अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए शुल्क तय है। 10 बेड वाले अस्पतालों को प्रति माह 16,500 रुपये, 15 बेड वालों को 22 हजार और 20 बेड वाले अस्पतालों को 30 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इससे अधिक संख्या में बेड होने पर छह रुपये प्रति बेड और एक किलो कचरे के 25 रुपये देने पड़ते हैं।



आप भी पीड़ित हों तो हमें बताएं....

राजधानी में निजी अस्पतालों की मनमानी के आप भी शिकार हैं तो अमर उजाला को बताएं। आप अपनी शिकायत संबंधित दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड मोबाइल नंबर 7617566164 पर भेज सकते हैं। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।



सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि मामले की शिकायत पर अपर निदेशक स्तर का अधिकारी अस्पताल भेजा गया। प्रबंधन से इलाज से जुड़े दस्तावेज और बिल का रिकॉर्ड तलब किया गया है। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।



सहायक मंडल आयुक्त एफएसडीए ब्रजेश का कहना है कि प्रदूषण शुल्क के नाम पर वसूली के मामले में स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल टीम बनाकर अस्पताल की जांच कराई जाएगी। ऑक्सीजन, दवा समेत अन्य मदों में की गई वसूली पर कार्रवाई होगी।



लखनऊ तुलसी हॉस्पिटल के संचालक देशराज यादव का कहना है कि मरीज को प्रदूषण शुल्क देने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या परेशानी है। मरीज से मामला सुलझा लिया गया है। अब कोई शिकायत नहीं दर्ज है।