Lucknow News: सबक सिखाने के लिए नेवल का एक यूनिट निकाला था खून, मैनेजर व एजेंट गिरफ्तार

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डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कंपनी का मैनेजर तालकटोरा निवासी सुशांत शर्मा और हुसैनगंज के उदयगंज निवासी रिकवरी एजेंट अनिकेत सिंह है। भागा चल रहा तीसरा आरोपी एजेंट शुभम सिंह है। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। आरोपी की कंपनी का दफ्तर विभूतिखंड स्थित विराज टावर में है। कंपनी बाइक, मोबाइल और टीवी फाइनेंस करती है।शुभम के घर में बनाया था बंधकसुशांत ने पूछताछ में बताया कि उसका काम किस्त न देने वालों से रकम वसूलना है। नेवल किस्त नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने अपहरण की साजिश रची। वह और दोनों एजेंट नेवल को गांव से बाहर ले गए और समाधान चैरिटेबल ब्लड सेंटर पहुंचे। वहां खून निकालकर बेचा गया। ब्लड सेंटर से निकलने के बाद नेवल को शुभम के घर पर बंधक बनाया गया। वहां उससे चार दिन तक प्लास्टर तोड़ने का काम कराया गया।ब्लड सेंटर की भी होगी जांचडीसीपी ने बताया कि पुलिस ने ब्लड सेंटर से एंट्री रजिस्टर कब्जे में लिया है, जिसमें नेवल की एंट्री दर्ज है। समाधान चैरिटेबल ब्लड सेंटर के कर्मियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी। भूमिका मिलने पर आरोपियों के नाम एफआईआर में बढ़ाए जाएंगे। भागे चल रहे शुभम की तलाश में पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही हैं।