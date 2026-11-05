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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   A fine of Rs 84,500 was imposed for the presence of polythene and filth.

Lucknow News: पॉलिथीन और गंदगी मिलने पर वसूला 84,500 रुपये जुर्माना

Thu, 05 Nov 2026 02:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:15 AM IST
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A fine of Rs 84,500 was imposed for the presence of polythene and filth.
नगर निगम ने की कार्रवाई।
लखनऊ। नगर निगम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन और गंदगी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बुधवार को 84,500 रुपये का जुर्माना वसूला। करीब पांच किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन भी जब्त की।
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नगर निगम जोन सात के जोनल अधिकारी रिपुदमन सिंह के नेतृत्व में देवा रोड, टाटा टेल्को और शिवपुरी मोड़ के आसपास अभियान चला। इस दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन मिलने पर दुकानदारों से 54,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम जोन आठ में उतरेठिया से पीजीआई क्षेत्र में 20 से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया गया। गंदगी पर 13,000 रुपये और प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर 17,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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