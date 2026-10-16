Lucknow News: घैला पुल से नैमिषनगर तक 9.9 किमी लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनेगा

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आईआईएम रोड पर बसंतकुंज से किसान पथ तक बनाया जा रहा ग्रीन कॉरिडोर करीब 28 किलोमीटर लंबा है। नैमिषनगर को जोड़ने के लिए ग्रीन कॉरिडोर अब करीब 9.9 किमी और बढ़ाया जा रहा है। यह आईआईएम रोड पर गोमती के बाएं तट पर बनेगा। एलडीए की नई आवासीय योजना नैमिषनगर इससे सीधे जुड़ जाएगी।करीब छह महीने पहले एलडीए की बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पास किया गया था। शासन की वित्त समिति ने इसका बजट मंजूर कर दिया है। करीब साल भर पहले समतामूलक से डालीगंज पुल तक ग्रीन कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर रक्षा मंत्री व सांसद राजनाथ सिंह ने भी ग्रीन कॉरिडोर के नैमिषनगर योजना तक विस्तार की घोषणा की थी। आईआईएम चौराहे से मुबारकपुर चौराहा होते हुए नैमिषनगर को जोड़ने वाली मौजूदा 10 मीटर चौड़ी सड़क को ट्रैफिक लोड अधिक होने से 24 मीटर चौड़ा किया जाएगा।....18 गांवों के लोगों को होगा फायदाएलडीए सीतापुर रोड पर 1804 एकड़ में नैमिषनगर योजना ला रहा है। इसमें 18 गांवों की जमीन ली जा रही है। इनमें ग्राम भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला उमरभारी व दुग्गौर शामिल हैं। ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार होने से योजना में रहने वाले आधे घंटे में किसान पथ तक पहुंच जाएंगे।यहां आना-जाना हो जाएगा आसानबसंतकुंज, दुबग्गा, पक्का पुल, डालीगंज, मेडिकल कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय, हनुमान सेतु, कैसरबाग, हजरतगंज, निशातगंज, अशोक मार्ग, समतामूलक चौक गोमतीनगर, 1090 चौराहा गोमतीनगर, शहीद पथ इकाना स्टेडियम होते हुए किसान पथ तक।गांवों में कराए जाएंगे विकास कार्यएलडीए वीसी ने बताया कि नैमिषनगर योजना के ब्रह्म खंड और भूमि खंड फेज-एक और दो में 1673 भूखंडों के लिए पंजीकरण चल रहा है। इसे देखते हुए दोनों सेक्टरों में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ग्राम पलहरी में बने साइट ऑफिस में समीक्षा के दौरान पाया गया कि 16 निविदाओं के जरिये सड़क, सीवर, वाटर लाइन और ड्रेनेज के काम कराए जा रहे हैं। निर्देश दिए गए हैं कि फेज-एक के सभी सेक्टरों में सड़क का टेंडर कर काम शुरू कराया जाए और जिन दो सेक्टरों में पंजीकरण खुला है वहां सड़क निर्माण पूरा कर लिया जाए। योजना में आ रहे गांवों में भी अवस्थापना के काम कराए जाएंगे। भूमि खंड और ब्रह्म खंड के बीच पड़ने वाले ग्राम सैदापुर और कोडरी भौली में विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह, एसडीएम संगीता राघव आदि मौजूद रहे।