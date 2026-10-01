Lucknow News: 95 युवाओं को मिला रोजगार

मेले में टाटा मोटर्स लिमिटेड, हेलो इंडिया और जेमपैक पैकर्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के प्रधानाचार्य राज कुमार यादव ने की। मेले में 135 युवाओं ने प्रतिभाग किया। संस्थान के प्लेसमेंट अधिकारी एमए खां ने बताया कि रोजगार मेले में प्राथमिक जांच और दस्तावेजों की छंटनी के बाद 115 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किया गया। 95 कुशल अभ्यर्थियों का नौकरी का सपन पूरा हुआ। अधिकतम वेतन 19 हजार रुपये प्रतिमाह तक निर्धारित है। इसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिलेगी।