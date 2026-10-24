Lucknow News: खाते से चार बार में 91 हजार रुपये निकले

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आलमबाग। आशियाना क्षेत्र के रजनीखंड स्थित आम्रपाली विहार में रहने वाले एक खाताधारक सुक्खू राम के बैंक खाते से चार बार में 91,599 रुपये निकल गए। आशियाना इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार राय ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर बृहस्पतिवार को आईटी एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित का पंजाब नेशनल बैंक की आशियाना शाखा में खाता है। 15 अक्तूबर की शाम करीब छह बजे से 20 मिनट के भीतर उनके खाते से चार बार में रकम की निकासी हु्ई।