Lucknow News: आयुष शिविर में 72 मरीजों को मिला निशुल्क उपचार

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लखनऊ। विवेकानंद पॉलीक्लीनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान के आयुष विभाग ने शनिवार को निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। शिविर में 72 मरीजों ने परामर्श लिया। उन्हें निशुल्क औषधियां भी वितरित की गईं। स्वामी मुक्तिनाथानंद ने कहा कि आयुष पद्धतियां स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में सशक्त पहल हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग तक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का उद्देश्य बताया। शिविर में आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूपंक्चर सहित विभिन्न आयुष पद्धतियों से उपचार किया गया।