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Lucknow News: भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की 54 सदस्यीय कार्यसमिति घोषित

Wed, 04 Nov 2026 01:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:57 AM IST
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54-member working committee of BJP Backward Classes Morcha announced
बीजेपी।
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा लखनऊ महानगर की 54 सदस्यीय कार्यसमिति घोषित कर दी गई है। प्रदेश एवं क्षेत्रीय नेतृत्व और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की सहमति के बाद मोर्चा अध्यक्ष किशन कुमार ने पदाधिकारियों की सूची जारी की।
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प्रचार प्रमुख अनुराग साहू ने बताया कि सुदर्शन कटियार, दिनेश कुमार, डीसी गुप्ता, सत्य प्रकाश राजपूत, उदयचंद चौरसिया, मनोज पाल, शिवपाल सांवरिया और दीपक साहू उपाध्यक्ष, महेंद्र राजपूत, राजू कश्यप और संत सरन वर्मा महामंत्री बनाए गए हैं।
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रमेश यादव, दिलीप कुमार वर्मा, मयंक शर्मा, रामजी चौरसिया, ऋषभ गुप्ता, हरेराम शर्मा, सुमित कुमार गुप्ता और धर्मेश सिंह चौहान मंत्री, कन्हैया लाल वर्मा कोषाध्यक्ष, गीता गुप्ता और विजय जायसवाल सह कोषाध्यक्ष, महेश चंद्र राठौर प्रचार संयोजक, रूपेश प्रजापति और अवधेश यादव सह प्रचार संयोजक, मृदुल यादव कार्यालय मंत्री, रामू कश्यप व संतोष कुमार जायसवाल सह कार्यालय मंत्री, आलोक शर्मा सोशल मीडिया संयोजक, राज किशोर साहू और पुष्पेंद्र यादव सह संयोजक बनाए गए हैं।
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राहुल कुशवाहा आईटी संयोजक, तरुण कश्यप और विपिन शर्मा सह आईटी संयोजक, अनुज पाल शोध प्रमुख, अशोक कुमार वर्मा और पुष्पेंद्र राजपूत सह शोध प्रमुख, विकास साहू, प्रमोद राजपूत, शंकर राजभर, नीरज जायसवाल, अमित शर्मा, अशोक कुमार यादव (निंटू), नागेंद्र यादव, ओम प्रकाश शर्मा, बीना सोनी देवी, माधुरी सिंह, आभा पोद्दार, शालिनी जायसवाल, मिंटू मौर्य, अनिल यादव, अरुण गुप्ता, पवन कुमार मौर्य, राजकुमार वर्मा सदस्य बनाए गए हैं।
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