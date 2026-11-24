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22 पदों के लिए फूल-मालाएं पहने 37 संभावित प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ ढोल-नगाड़ों के बीच नामांकन किया। नामांकन से पहले प्रत्याशियों ने वकीलों के चैंबरों में घूम-घूमकर अधिवक्ताओं से मुलाकात की और समर्थन मांगा। कई प्रत्याशियों ने नामांकन से पहले तहसील के पास स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन भी किया। वहीं, उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी कर माहौल को चुनावी रंग में रंग दिया।एल्डर कमेटी के चेयरमैन सुरेश कुमार रुंगटा के मुताबिक, आरक्षण श्रेणी के छूटे हुए लोग 25 नवंबर को भी नामांकन कर सकेंगे। वहीं, 26 नवंबर को अपराह्न तीन बजे तक नाम वापसी होगी। 27 नवंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। सात दिसंबर को सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के बाद शाम चार बजे से मतगणना होगी।उन्होंने बताया कि पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए अमितेश श्रीवास्तव, राजेश कुमार शर्मा और रामकुमार यादव ने नामांकन किया। उपाध्यक्ष वरिष्ठ पद पर भानु प्रताप गौड़ और सोमनाथ, उपाध्यक्ष मध्य के दो पदों पर राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र सिंह यादव गुड्डू, मनोज कुमार यादव, अशोक पाल और आनंद यादव ने पर्चा भरा।उपाध्यक्ष कनिष्ठ पद पर रंजीत पाल, रवि रावत और सौरभ यादव, महामंत्री पद पर प्रेम शंकर यादव, राम सुचित यादव, रमाकांत, कोषाध्यक्ष पद पर शिवांगी मिश्रा, ममता देवी और राजकुमारी, संयुक्त मंत्री के लिए शैलेंद्र यादव, शब्बीर खान, कैलाश कुमार, मो. जमालुद्दीन शेख और प्रेम शंकर यादव, वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए सुभाष चंद्र यादव, सिराज खान, केसरी नंदन मिश्रा, वीरेंद्र नाथ सिंह यादव, सुमन यादव, हेमलता पांडेय, सुरेंद्र तिवारी, कनिष्ठ कार्यकारिणी के छह पदों के लिए संजीव , जितेंद्र यादव मुलायम, दिनेश सैनी, हूर बानो, राम जी और सूरज सिंह ने परचा भरा।