Lucknow News: हासेमऊ के 2500 घरों को बिजली संकट से मिलेगी राहत

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गोमतीनगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील कुमार गर्ग ने बताया कि हासेमऊ 11 केवी फीडर से एमिटी ग्रीन, इशांनिका एस्टेट, हासेमऊ गांव, दिव्य विहार, कृष्णा एंक्लेव समेत आसपास के नवविकसित इलाकों में बिजली आपूर्ति होती थी। क्षमता से अधिक लोड होने के कारण गर्मियों में अक्सर आपूर्ति बाधित होती थी।अधिशासी अभियंता धीरज यादव के मुताबिक, नए 11 केवी फीडर का नाम एमिटी ग्रीन रखा गया है। इस पर करीब 1200 उपभोक्ताओं का लोड रहेगा। इससे हासेमऊ फीडर पर दबाव कम होगा और बिजली आपूर्ति में सुधार आएगा। दोनों फीडरों में भविष्य में करीब एक-एक हजार नए उपभोक्ताओं का अतिरिक्त लोड उठाने की क्षमता भी विकसित हो सकेगी।