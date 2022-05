{"_id":"628040c8e8b2c060343f5ab6","slug":"21-junior-students-were-giving-seniors-exam-in-kgmu-all-42-suspended","type":"story","status":"publish","title_hn":"सनसनीखेज मामला: केजीएमयू में 21 जूनियर छात्र दे रहे थे सीनियर्स की परीक्षा, सभी 42 निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ। Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 15 May 2022 05:22 AM IST