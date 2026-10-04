Lucknow News: प्रतियोगिताओं में 2000 बच्चों ने दिखाई प्रतिभा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:37 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:37 AM IST
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लखनऊ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के तहत यूपी गांधी स्मारक निधि की ओर से शनिवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने प्रतिभा दिखाई। शहीद स्मारक के निकट स्थित गांधी भवन में दूसरे दिन शहर के लगभग 75 स्कूलों के 2000 छात्र-छात्राओं ने निबंध लेखन, संगीत व लघु नाटिका प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। संस्था के सचिव लाल बहादुर राय ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। इस दौरान सदानंद, लक्ष्मण प्रसाद, रविशंकर, डिंपल सिंह आदि मौजूद रहे।
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