Lucknow News: प्रदेश की 18 फीसदी आबादी प्री-डायबिटीज की स्थिति में

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डॉ. तिवारी ने बताया कि शुरुआती अवस्था में खानपान सुधारने, नियमित व्यायाम करने और वजन नियंत्रित रखने से डायबिटीज को टाला जा सकता है। डायबिटीज रोकथाम कार्यक्रम के मुताबिक, वजन में महज पांच फीसदी कमी से बीमारी का खतरा 58 फीसदी तक घट सकता है। विश्व मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को आरएसएसडीआई के यूपी चैप्टर की ओर से रूमी गेट के पास आयोजित कार्यक्रम में डॉ. तिवारी नेकहा कि डायबिटीज के इलाज के तरीके लगातार बदल रहे हैं। इनकी जानकारी डॉक्टरों और आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। डॉ. मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि देश की 11.4 फीसदी आबादी डायबिटीज और 15.3 फीसदी प्री-डायबिटीज की स्थिति में है। दुनिया का हर छठा डायबिटीज मरीज भारत में रहता है।केजीएमयू के फिजियोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. नरसिंह वर्मा ने कहा कि नियमित जांच और समय पर इलाज से बीमारी नियंत्रित की जा सकती है। इसके लिए वजन और खानपान पर नियंत्रण के साथ शारीरिक सक्रियता जरूरी है। कार्यक्रम में पार्षद अनुराग, डॉ. अनुज माहेश्वरी आदि मौजूद रहे।विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर आरएसएसडीआई के यूपी चैप्टर ने रूमी गेट को नीली रोशनी से रोशन किया। नीली रोशनी मधुमेह के प्रति जागरूकता और एकजुटता का प्रतीक है। प्रमुख इमारतों और स्मारकों को नीली रोशनी से रोशन कर लोगों को बीमारी की रोकथाम, समय पर जांच और बेहतर इलाज के प्रति जागरूक किया जाता है।