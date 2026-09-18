Lucknow News: बीकेटी में 147 घरेलू और व्यावसायिक सिलिंडर बरामद, एक पर एफआईआर दर्ज

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जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि गैस की कालाबाजारी की सूचना पर रैथा गांव पहुंची टीम ने एक भवन के परिसर में कार्रवाई की। इस दौरान वहां खड़े वाहन संख्या यूपी 32 जेडएन 7150 से 57 घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलिंडर और यूपी 32 यूएन 8369 से 47 व्यावसायिक गैस सिलिंडर बरामद किए। इसके अलावा परिसर में भी 43 व्यावसायिक गैस सिलिंडर मिले।मौके से दो इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 30 रिफिलर, पांच पेचकस, एक प्लास और सिलिंडरों की कैप व सील भी बरामद की गईं। कार्रवाई में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बीकेटी परवेज अख्तर, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आलमबाग अजयवीर सिंह, पूर्ति निरीक्षक मलिहाबाद वीरपाल और पूर्ति निरीक्षक बीकेटी कुमार सौरभ शामिल रहे।