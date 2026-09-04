Lucknow News: दुबग्गा क्षेत्र में 11 घंटे बिजली गुल, आधी रात को सड़क जाम कर प्रदर्शन

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उपभोक्ता मुन्ना, शिवांशु, आकाश, रोहित आदि ने बताया कि बरी कला, बरावन कला, शाहपुर, भमरौली, मर्दापुर, फरीदीपुर, बेगरिया समेत आसपास के इलाकों की बिजली आपूर्ति बुधवार तीन बजे ठप हो गई जो बृहस्पतिवार आधी रात दो बजे चालू हुई। इससे करीब एक लाख की आबादी को परेशान होना पड़ा। मोहान रोड स्थित 33 केवी लाइन में आए फाॅल्ट के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद कर्मचारी और अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। इससे बिजली कब आएगी, इसकी जानकारी भी नहीं मिल सकी। नाराज उपभोक्ता बसंतकुंज उपकेंद्र पहुंचे, लेकिन वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। इसके बाद पावर हाउस चौराहे पर सड़क जाम कर अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की।लंबी बिजली कटौती से घरों के इन्वर्टर जवाब दे गए। पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई और लोग पीने के पानी तक के लिए परेशान रहे। घरेलू कामकाज के साथ कारोबार भी प्रभावित हुआ।इंस्पेक्टर दुबग्गा श्रीकांत राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। समझाने के बाद उपभोक्ता सड़क किनारे हटे। प्रदर्शन के दौरान आईआईएम-दुबग्गा रोड पर एक किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लगा रहा।