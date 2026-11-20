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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 20 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
02:00 AM, 20-Nov-2026
Kushinagar News: सफेद पट्टी गुम, संकेतक भी नदारद...कोहरे में बढ़ेगा खतराWhite road markings missing, indicators also absent... danger to increase in the fog. और पढ़ें
01:59 AM, 20-Nov-2026
Barabanki News: अश्लील गाने पर बवाल, हमले में युवक गंभीरअश्लील गाने पर बवाल, हमले में युवक गंभीर और पढ़ें
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01:59 AM, 20-Nov-2026
Bahraich News: ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, पांच घायलट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, पांच घायल और पढ़ें
01:59 AM, 20-Nov-2026
Shamli News: राख होने के बाद पहुंचती है मदद, दमकल की सुस्ती निगल रहीं जिंदगियां और कमाईशामली जिले में अग्निकांड के दौरान दमकल की गाड़ियों का देरी से पहुंचना आम है। और पढ़ें
01:59 AM, 20-Nov-2026
Bhadohi News: बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर न जाए कोई अफसरNo officer should leave the headquarters without permission और पढ़ें
01:59 AM, 20-Nov-2026
Barabanki News: हादसे में घायल किशोर ने भी दम तोड़ाहादसे में घायल किशोर ने भी दम तोड़ा और पढ़ें
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01:59 AM, 20-Nov-2026
Prayagraj News: जमीन के विवाद में जानलेवा हमला, पांच महीने बाद एफआईआर दर्जजमीन के विवाद में जानलेवा हमला, पांच महीने बाद एफआईआर दर्ज और पढ़ें
01:58 AM, 20-Nov-2026
Kushinagar News: ठंड बढ़ते ही सांस के मरीजों की बढ़ी दिक्कतRespiratory patients face increased difficulties as the cold intensifies. और पढ़ें
01:58 AM, 20-Nov-2026
Barabanki News: चाचा की माैत से आहत भतीजा तालाब में कूदा, लापताचाचा की माैत से आहत भतीजा तालाब में कूदा, लापता और पढ़ें
01:58 AM, 20-Nov-2026