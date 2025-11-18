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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:00 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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01:00 AM, 18-Nov-2026
Kushinagar News: छपरा से मुंबई के लिए चलेगी विशेष ट्रेन, कप्तानगंज में होगा ठहरावछपरा से मुंबई के लिए चलेगी विशेष ट्रेन, कप्तानगंज में होगा ठहराव और पढ़ें
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Mau News: मौलाना मोहम्मद कामिल साहब के उर्स में उमड़े जायरीन, की चादरपोशीPilgrims gathered in the Urs of Maulana Mohammad Kamil Saheb, covered with a sheet और पढ़ें
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12:59 AM, 18-Nov-2026
Rampur News: जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्टरी पकड़ी, दो गिरफ्तारथाना पुलिस ने पीपली वन के जंगल में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्टरी पकड़ी है। और पढ़ें
12:59 AM, 18-Nov-2026
Jalaun News: पुल से कूदने जा रही युवती को चौकी इंचार्ज ने बचायापुल से कूदने जा रही युवती को चौकी इंचार्ज ने बचाया और पढ़ें
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Kanpur News: गेहूं बोआई का सही समय, अच्छी किस्म का बीज चयन करें किसानगेहूं की बोआई का यह उपयुक्त समय है। उपज अच्छी हो इसके लिए किसानों को अच्छी किस्म के बीज का चयन करने की जरूरत है। और पढ़ें
12:59 AM, 18-Nov-2026
Fatehpur News: दोस्तों को कुचलने वाले वाहन की तलाश में सीसीटीवी की जांच शुरूफतेहपुर। सड़क हादसे में सोमवार को बाइक सवार तीन दोस्तों की मौत के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने हाईवे और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज चेक करने शुरू किए हैं। और पढ़ें
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12:59 AM, 18-Nov-2026
Hathras News: पिछले साल धान खरीद कम होने पर सचिव नाराजशासन के विशेष सचिव देवेंद्र कुमार पांडेय ने मंगलवार को सिकंदराराऊ तहसील क्षेत्र में संचालित धान और बाजरा क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और पढ़ें
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महंगाई : हलवा-मिठाइयों में कम मिलेगा मेवा व देसी घीमहंगाई का असर अब शादी-विवाह में बनने वाले पकवानों पर भी दिखाई देने लगा है। और पढ़ें
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