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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 12 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:00 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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01:00 AM, 12-Nov-2026
Jalaun News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्थगितराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्थगित और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026
भाईदूज : जेल में भाइयों से मिलकर छलके बहनों के आंसू, टीका करके लंबी उम्र की कामना कीललितपुर। जनपद में भाई दूज के पर्व पर सैकड़ों बहनों का प्यार दिखा। बुधवार को जिला कारागार में बड़ी संख्या में बहनें अपने भाई से मिलने व टीका करने पहुंचीं। भाइयों को देखते ही वह भावुक हो गई और आंसू छलक आए। वहीं भाइयों की आंखें भी गीली और पढ़ें
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12:59 AM, 12-Nov-2026
Siddharthnagar News: रास्ते पर कब्जे के विरोध में प्रतिमा विसर्जन रोकने पर अड़े ग्रामीणसार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध अब मां लक्ष्मी की और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026
Gonda News: गांधी पार्क में 15 से शुरू होगा खादी महोत्सवगांधी पार्क में 15 से शुरू होगा खादी महोत्सव और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026
Shahjahanpur News: क्रिकेट एसोसिएशन के पंजीकरण फॉर्म 16 से भरे जाएंगेशाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर-14, अंडर-16, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होगी। और पढ़ें
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Mau News: प्रतीक क्रिकेट एकेडमी ने वेदांत क्रिकेट क्लब को 97 रनों से रौंदाPrateek Cricket Academy crushed Vedant Cricket Club by 97 runs और पढ़ें
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Jalaun News: 1.10 करोड़ से बनेगा चार किलोमीटर लंबा आटा-अकोढ़ी मार्ग1.10 करोड़ से बनेगा चार किलोमीटर लंबा आटा-अकोढ़ी मार्ग और पढ़ें
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Siddharthnagar News: तीन घंटे गुल रही बिजली, एक हजार घरों के लोग परेशानसहारा एस्टेट बिजलीघर से निकलने वाले दिव्यनगर फीडर की आपू और पढ़ें
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