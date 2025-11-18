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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 12 November 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 12 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Thu, 12 Nov 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
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Updated Thu, 12 Nov 2026 01:00 AM IST
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UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 12 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

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01:00 AM, 12-Nov-2026

Jalaun News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्थगित

राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्थगित और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026

भाईदूज : जेल में भाइयों से मिलकर छलके बहनों के आंसू, टीका करके लंबी उम्र की कामना की

ललितपुर। जनपद में भाई दूज के पर्व पर सैकड़ों बहनों का प्यार दिखा। बुधवार को जिला कारागार में बड़ी संख्या में बहनें अपने भाई से मिलने व टीका करने पहुंचीं। भाइयों को देखते ही वह भावुक हो गई और आंसू छलक आए। वहीं भाइयों की आंखें भी गीली और पढ़ें
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12:59 AM, 12-Nov-2026

Siddharthnagar News: रास्ते पर कब्जे के विरोध में प्रतिमा विसर्जन रोकने पर अड़े ग्रामीण

सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध अब मां लक्ष्मी की और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026

Gonda News: गांधी पार्क में 15 से शुरू होगा खादी महोत्सव

गांधी पार्क में 15 से शुरू होगा खादी महोत्सव और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026

Shahjahanpur News: क्रिकेट एसोसिएशन के पंजीकरण फॉर्म 16 से भरे जाएंगे

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर-14, अंडर-16, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होगी। और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026

Mau News: प्रतीक क्रिकेट एकेडमी ने वेदांत क्रिकेट क्लब को 97 रनों से रौंदा

Prateek Cricket Academy crushed Vedant Cricket Club by 97 runs और पढ़ें
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12:59 AM, 12-Nov-2026

Jalaun News: 1.10 करोड़ से बनेगा चार किलोमीटर लंबा आटा-अकोढ़ी मार्ग

1.10 करोड़ से बनेगा चार किलोमीटर लंबा आटा-अकोढ़ी मार्ग और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026

Hathras News: आज खास

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12:58 AM, 12-Nov-2026

Siddharthnagar News: तीन घंटे गुल रही बिजली, एक हजार घरों के लोग परेशान

सहारा एस्टेट बिजलीघर से निकलने वाले दिव्यनगर फीडर की आपू और पढ़ें
12:58 AM, 12-Nov-2026

Shahjahanpur News: भजन-कीर्तन के बीच प्रभातफेरी का स्वागत किया

शाहजहांपुर। कार्तिक मास में निकाली जा रही प्रभातफेरी का बुधवार को टाउनहॉल स्थित प्रिया-आशीष मेहरोत्रा के आवास पर श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। और पढ़ें
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