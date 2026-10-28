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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 28 Oct 2026 04:30 PM IST
Updated Wed, 28 Oct 2026 04:30 PM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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04:28 PM, 28-Oct-2026
Aligarh News: संविधान के मूल्यों और बाल अधिकारों का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थीसंविधान के मूल्यों और बाल अधिकारों का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी और पढ़ें
04:26 PM, 28-Oct-2026
अयोध्या: महापौर की अगवाई में चौक घंटाघर से गुलाबबाड़ी तक चला स्वच्छता अभियानअयोध्या: महापौर की अगवाई में चौक घंटाघर से गुलाबबाड़ी तक चला स्वच्छता अभियान और पढ़ें
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04:23 PM, 28-Oct-2026
Firozabad News: पंचायतों के नए ढंग से बनाए जाएंगे कलस्टरपंचायतों के नए ढंग से बनाए जाएंगे कलस्टर और पढ़ें
04:23 PM, 28-Oct-2026
Firozabad News: चरस बरामदगी मामले में आरोपी बरीचरस बरामदगी मामले में आरोपी बरी और पढ़ें
04:22 PM, 28-Oct-2026
Firozabad News: मशक्कत के बाद विभव नगर क्षेत्र में जलापूर्ति हुई बहालमशक्कत के बाद विभव नगर क्षेत्र में जलापूर्ति हुई बहाल और पढ़ें
04:21 PM, 28-Oct-2026
लखीमपुर खीरी: दो दिन से लापता युवक का शव नहर से बरामद, पिता बोले- मानसिक रूप से अस्वस्थ था बेटापढ़ुआ थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह शारदा नहर से दरेरी गांव निवासी युवक का शव मिला, जो दो दिन से लापता था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पढ़ें
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04:21 PM, 28-Oct-2026
करवा चौथ कल: मेरठ में रात 8:09 बजे होगा चंद्रोदय, रोहिणी नक्षत्र और शिव योग में मनेगा पर्व
करवा चौथ 29 अक्तूबर को मनाया जाएगा। मेरठ में रात 8:09 बजे चंद्रोदय होगा। जानें रोहिणी नक्षत्र, शिव योग, पूजा विधि और व्रत के दौरान सेहत से जुड़ी जरूरी सलाह।और पढ़ें
04:19 PM, 28-Oct-2026
देवरिया: उग्रसेन सेतु के निर्माण में अनियमितता की जांच की मांग, सपा ने सौंपा ज्ञापनदेवरिया: उग्रसेन सेतु के निर्माण में अनियमितता की जांच की मांग, सपा ने सौंपा ज्ञापन और पढ़ें
04:14 PM, 28-Oct-2026
यूपी: मुरादाबाद के 134 यात्री सऊदी अरब में फंसे, परिजनों की केंद्र से गुहार; फ्लाइट का किराया 70 हजार पहुंचाहूती हमले के कारण सऊदी अरब में मुरादाबाद के 134 यात्री फंस गए हैं। फंसे हुए उमरा यात्रियों की दवाएं खत्म हो गई हैं, जिससे उनके परिजन परेशान हैं। और पढ़ें
04:11 PM, 28-Oct-2026