UP MLC Election Results LIVE: झांसी में तेज दौड़ी साइकिल, वाराणसी-आगरा में भी सपा की जीत; इन सीटों पर खिला कमल

04:39 PM, 28-Oct-2026 इलाहाबाद-झांसी स्नातक एमएलसी सीट से सपा प्रत्याशी की जीत उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अन्तर्गत इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना प्रेक्षक व रिर्टनिंग ऑफिसर/मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/जिलाधिकारी गौरांग राठी की उपस्थिति में मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ बुंदेलखंड महाविद्यालय स्थित कोठारी हॉल में संपन्न हुई।

03:42 PM, 28-Oct-2026 एमएलसी चुनाव में डॉ. आकाश अग्रवाल का नाम सबसे अधिक चर्चा में रहा एमएलसी चुनाव में इस बार एक नाम सबसे अधिक चर्चा में रहा, वह हैं डाॅ. आकाश अग्रवाल। आगरा खंड शिक्षक एमएलसी सीट पर पिछली बार निर्दलीय के रूप में जीत हासिल करने वाले आकाश के सिर इस बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीत का सेहरा बंधा है। लेकिन चुनाव की घोषणा से जीत तक का सफर आकाश के लिए आसान नहीं रहा।

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02:53 PM, 28-Oct-2026 इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन-2026 अंतिम परिणाम

कुल मतपत्रों की गणना: 1,09,482

1. डॉ. मानसिंह यादव (सपा)– 60,358

2. अशोक कुमार राठौर (भाजपा)– 32,695

3. शिवशंकर पटेल – 3,949

4. दीपक कुमार द्विवेदी – 609

5. विष्णु कुमार – 309

6. सारिका – 309

7. देवेश कुमार सिंह – 168

8. सत्य चन्द्र दुबे – 254

9. केशव कान्त शर्मा – 251

10. राज कुमार – 52

11. राहुल कनकने मोहित गुप्ता – 66

12. शैलेन्द्र कुमार – 37

13. मानसिंह यादव – 829 अंतिम परिणामकुल मतपत्रों की गणना: 1,09,4821. डॉ. मानसिंह यादव (सपा)– 60,3582. अशोक कुमार राठौर (भाजपा)– 32,6953. शिवशंकर पटेल – 3,9494. दीपक कुमार द्विवेदी – 6095. विष्णु कुमार – 3096. सारिका – 3097. देवेश कुमार सिंह – 1688. सत्य चन्द्र दुबे – 2549. केशव कान्त शर्मा – 25110. राज कुमार – 5211. राहुल कनकने मोहित गुप्ता – 6612. शैलेन्द्र कुमार – 3713. मानसिंह यादव – 829

02:32 PM, 28-Oct-2026 एमएलसी चुनाव में सपा जीती एमएलसी चुनाव में इलाहाबाद झांसी खण्ड स्नातक सीट पर सपा ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव जीत का प्रमाण पत्र लेने मतगणना स्थल पहुंच गए हैं। उन्होंने 25 हजार से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी ने हार मानते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एमएलसी चुनाव में इलाहाबाद झांसी खण्ड स्नातक सीट पर सपा ने जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव जीत का प्रमाण पत्र लेने मतगणना स्थल पहुंच गए हैं। उन्होंने 25 हजार से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी ने हार मानते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

02:12 PM, 28-Oct-2026 गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन: भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी 901 वोट से आगे गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के दूसरी वरीयता के मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव त्रिपाठी 901 वोट से निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव से आगे चल रहे हैं। 12 प्रत्याशी दाैड़ से बाहर। अब मुकाबला मुख्य रूप से चार प्रमुख प्रत्याशियों के बीच रह गया है।



ध्रुव त्रिपाठी (बीजेपी) - 13030

राजीव यादव (निर्दल) -12129 गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के दूसरी वरीयता के मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव त्रिपाठी 901 वोट से निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव से आगे चल रहे हैं। 12 प्रत्याशी दाैड़ से बाहर। अब मुकाबला मुख्य रूप से चार प्रमुख प्रत्याशियों के बीच रह गया है।

01:47 PM, 28-Oct-2026 जीते उम्मीदवारों की सूची मेरठ स्नातक क्षेत्र: दिनेश कुमार गोयल- भारतीय जनता पार्टी

लखनऊ शिक्षक क्षेत्र: उमेश द्विवेदी- भारतीय जनता पार्टी

वाराणसी शिक्षक क्षेत्र: लाल बिहारी यादव- समाजवादी पार्टी

आगरा शिक्षक क्षेत्र: डॉ. आकाश अग्रवाल- समाजवादी पार्टी

मेरठ शिक्षक क्षेत्र: श्रीचंद शर्मा- भारतीय जनता पार्टी

बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र: डॉ. हरि सिंह ढिल्लों- भारतीय जनता पार्टी

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01:04 PM, 28-Oct-2026 सपा प्रत्याशी की 20328 की लीड हुई इलाहाबाद झांसी खण्ड स्नातक सीट पर सपा प्रत्याशी की 20,328 की लीड हो गई है। इलाहाबाद झांसी खण्ड स्नातक सीट पर सपा प्रत्याशी की 20,328 की लीड हो गई है।

01:01 PM, 28-Oct-2026 इलाहाबाद झांसी सीट पर मतगणना जारी इलाहाबाद झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन 2026

आठवां चक्र

कुल मतपत्रों की गणना-98046

अशोक कुमार राठौर (भाजपा)-30362

डॉ.मानसिंह यादव, (सपा) -50690

शिवशंकर पटेल-3671 कुल मतपत्रों की गणना-98046अशोक कुमार राठौर (भाजपा)-30362डॉ.मानसिंह यादव, (सपा) -50690शिवशंकर पटेल-3671

11:59 AM, 28-Oct-2026 गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव: तीन टेबल पर मतगणना कराने के लिए प्रक्रिया शुरू गोरखपुर में मतगणना स्थल पर दूसरी वरीयता के मतों की एक टेबल पर गिनती हो रही थी। अब इसे तीन टेबल पर करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। ताकि मतगणना जल्द समाप्त हो जाए। इसके साथ ही मतगणना टेबल के पास से काफी संख्या में मौजूद प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है। अब सिर्फ एक-एक कार्यकर्ता रहेंगे। गोरखपुर में मतगणना स्थल पर दूसरी वरीयता के मतों की एक टेबल पर गिनती हो रही थी। अब इसे तीन टेबल पर करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। ताकि मतगणना जल्द समाप्त हो जाए। इसके साथ ही मतगणना टेबल के पास से काफी संख्या में मौजूद प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है। अब सिर्फ एक-एक कार्यकर्ता रहेंगे।