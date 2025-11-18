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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 24 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 24 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Sat, 24 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:00 AM IST
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UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 24 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

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Bahraich News: दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी ई ट्राईसाइकिल

दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी ई ट्राईसाइकिल और पढ़ें
12:59 AM, 24-Oct-2026

Rampur News: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज

क्षेत्र में कार की टक्कर से घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और पढ़ें
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12:59 AM, 24-Oct-2026

Amethi News: परिजनों का अंतिम संस्कार से इन्कार

family in amethi और पढ़ें
12:59 AM, 24-Oct-2026

Azamgarh News: ट्रक की चपेट में आने से शिक्षक की मौत

ट्रक की चपेट में आने से शिक्षक की मौत और पढ़ें
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Kushinagar News: तलवार से गला काटने की कोशिश के मामले में प्राथमिकी दर्ज

FIR registered in case involving an attempt to slit a throat with a sword और पढ़ें
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Kanpur News: कबड्डी में बिल्हा की टीम विजेता व मित्रसेनपुर बनी उपविजेता

असालतगंज के जनता इंटर कॉलेज में आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। और पढ़ें
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12:58 AM, 24-Oct-2026

Jaunpur News: पूविवि में पीएचडी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नई टीम गठित

A new team has been formed to fix the PhD system at PUV और पढ़ें
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Saharanpur News: अंजली की कठपुतली से शिक्षण की कठिनाई होगी आसान

Anjali’s puppet will make teaching less difficult. और पढ़ें
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Jalaun News: झिझिया नृत्य कर रहीं महिलाओं से अभद्रता, आरोपी गिरफ्तार

झिझिया नृत्य कर रहीं महिलाओं से अभद्रता, आरोपी गिरफ्तार और पढ़ें
12:58 AM, 24-Oct-2026

Kushinagar News: विदेश भेजने के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार, जेल

Accused of fraud in the name of sending people abroad arrested and sent to jail और पढ़ें
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