Hardoi News: खरीदकर लाओ सिरिंज तब लगेगा एंटी रेबीज इंजेक्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आमतौर पर हर रोज 30-40 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगते हैं। इनमें से कुछ मरीजों को पहली डोज लगती है तो कुछ को दूसरी और तीसरी। गोपामऊ में सीएचसी खुलने से पहले तक इलाके के लोगों को एंटी रेबीज लगवाने के लिए या तो हरियावां जाना पड़ता था या टड़ियावां। इन दोनों जगहों पर भी इंजेक्शन न लगने पर मरीजों और तीमारदारों को जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता था। गोपामऊ सीएचसी खुलने के कुछ समय बाद तक यहां व्यवस्थाएं दुरुस्त रही लेकिन धीरे-धीरे व्यवस्था बिगड़ गई। अब हाल यह है कि मेडिकल स्टोरों पर 10 रुपये में मिलने वाली सिरिंज भी सीएचसी आने वाले मरीजों को नहीं मिल पा रही है।केस-1गद्दीपुरवा निवासी आशाराम को कुत्ते ने काट लिया था। शनिवार को वह एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए गोपामऊ सीएचसी पहुंचे। यहां उनसे सिरिंज मेडिकल स्टोर से लाने के लिए कहा गया। 10 रुपये का सिरिंज लाने पर ही उन्हें इंजेक्शन लगाया गया।केस-2शाहपुर निवासी अंबिक को बीते 20 अक्तूबर को कुत्ते ने काटा था। एंटी रेबीज इंजेक्शन की दूसरी डोज लगवाने शनिवार को वह गोपामऊ सीएचसी पहुंचे थे। उन्हें भी मेडिकल स्टोर से 10 रुपये की सिरिंज खरीदकर लानी पड़ी। इसके बाद ही इंजेक्शन लग पाया।