भाजपा न आम की न राम की : संजय सिंह

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शनिवार को अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे संजय सिंह का पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण, जमीन की खरीद और आभूषणों से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप दोहराए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह न आम की है और न राम की।संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं की जानकारी के बिना 13 लाख नाम जोड़ दिए गए। वहीं, ऑटो-जेनरेटेड फॉर्म-7 के माध्यम से 85,854 मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इनमें 90 प्रतिशत नाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि भाटी अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। उनके मुताबिक, भाटी ने स्पष्ट किया है कि उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है और वह इसी धर्म में अपना जीवन बिताएंगे।अयोध्या एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के बाद संजय सिंह सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो गए।