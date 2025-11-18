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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 17 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:00 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 17-Oct-2026
Pilibhit News: पेंशन कटवाए जाने से नाराज आरोपी ने प्रशासक के पति को दौड़ाकर पीटाकोतवाली क्षेत्र के गांव ईंटारोड़ा में वृद्धावस्था पेंशन कटवाए जाने से नाराज आरोपी ने एक गांव की प्रशासक के पति को दौड़ाकर पीटा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। और पढ़ें
12:59 AM, 17-Oct-2026
Pilibhit News: ग्रामीणों के विरोध के बाद 20 मीटर सड़क का दोबारा निर्माणमझोला–दियूनीडाम मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों के विरोध के बाद विभाग ने बृहस्पतिवार को ग्राम गिद्धौर के पास करीब 20 मीटर सड़क का दोबारा निर्माण कराया है। और पढ़ें
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12:59 AM, 17-Oct-2026
Farrukhabad News: 2500 मीट्रिक टन डीएपी मिली, समितियों पर भेजीफर्रुखाबाद। समितियों के चक्कर काट रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। शुक्रवार को 2500 मीट्रिक टन डीएपी की रैक आ गई। और पढ़ें
12:59 AM, 17-Oct-2026
Kaushambi News: आलू की बोआई में डीएपी की किल्लत बाधा... समितियों में लगा तालाआलू की बोआई में डीएपी की किल्लत बाधा... समितियों में लगा ताला और पढ़ें
12:59 AM, 17-Oct-2026
Shahjahanpur News: चीनी मिल के जीएम को सौंपा ज्ञापननिगोही। डालमिया चीनी मिल में शुक्रवार को मजदूर नेताओं ने मिल गेट पर नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। और पढ़ें
12:58 AM, 17-Oct-2026
Budaun News: युवा उत्सव 28 अक्तूबर को, पांच विधाओं में प्रतिभा दिखाएंगे युवायुवा उत्सव 28 अक्तूबर को, पांच विधाओं में प्रतिभा दिखाएंगे युवा और पढ़ें
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12:58 AM, 17-Oct-2026
Ballia News: ललित कला अकादमी ने डॉ. इफ्तेखार समेत 3 कलाकार को किया सम्मानितLalit Kala Akademi honoured 3 artists और पढ़ें
12:58 AM, 17-Oct-2026
Maharajganj News: रास्ते के विवाद में महिला की पिटाई, प्राथमिकी दर्जWoman beaten over a dispute regarding a pathway; FIR registered और पढ़ें
12:58 AM, 17-Oct-2026
Amethi News: मौसम में बदलाव से बढ़ा जोड़ों का दर्दhospital in amethi और पढ़ें
12:58 AM, 17-Oct-2026