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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 17 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 17 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Sat, 17 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 17 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:00 AM, 17-Oct-2026

Pilibhit News: पेंशन कटवाए जाने से नाराज आरोपी ने प्रशासक के पति को दौड़ाकर पीटा

कोतवाली क्षेत्र के गांव ईंटारोड़ा में वृद्धावस्था पेंशन कटवाए जाने से नाराज आरोपी ने एक गांव की प्रशासक के पति को दौड़ाकर पीटा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। और पढ़ें
12:59 AM, 17-Oct-2026

Pilibhit News: ग्रामीणों के विरोध के बाद 20 मीटर सड़क का दोबारा निर्माण

मझोला–दियूनीडाम मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों के विरोध के बाद विभाग ने बृहस्पतिवार को ग्राम गिद्धौर के पास करीब 20 मीटर सड़क का दोबारा निर्माण कराया है। और पढ़ें
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12:59 AM, 17-Oct-2026

Farrukhabad News: 2500 मीट्रिक टन डीएपी मिली, समितियों पर भेजी

फर्रुखाबाद। समितियों के चक्कर काट रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। शुक्रवार को 2500 मीट्रिक टन डीएपी की रैक आ गई। और पढ़ें
12:59 AM, 17-Oct-2026

Kaushambi News: आलू की बोआई में डीएपी की किल्लत बाधा... समितियों में लगा ताला

आलू की बोआई में डीएपी की किल्लत बाधा... समितियों में लगा ताला और पढ़ें
12:59 AM, 17-Oct-2026

Shahjahanpur News: चीनी मिल के जीएम को सौंपा ज्ञापन

निगोही। डालमिया चीनी मिल में शुक्रवार को मजदूर नेताओं ने मिल गेट पर नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। और पढ़ें
12:58 AM, 17-Oct-2026

Budaun News: युवा उत्सव 28 अक्तूबर को, पांच विधाओं में प्रतिभा दिखाएंगे युवा

युवा उत्सव 28 अक्तूबर को, पांच विधाओं में प्रतिभा दिखाएंगे युवा और पढ़ें
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12:58 AM, 17-Oct-2026

Ballia News: ललित कला अकादमी ने डॉ. इफ्तेखार समेत 3 कलाकार को किया सम्मानित

Lalit Kala Akademi honoured 3 artists और पढ़ें
12:58 AM, 17-Oct-2026

Maharajganj News: रास्ते के विवाद में महिला की पिटाई, प्राथमिकी दर्ज

Woman beaten over a dispute regarding a pathway; FIR registered और पढ़ें
12:58 AM, 17-Oct-2026

Amethi News: मौसम में बदलाव से बढ़ा जोड़ों का दर्द

hospital in amethi और पढ़ें
12:58 AM, 17-Oct-2026

Kannauj News: गोदाम की खिड़की तोड़कर कीमती उपकरण चोरी

हसेरन। चक्की के गोदाम से चोर लाखों रुपये कीमत का सामान चोरी कर ले गए। चोरों ने गोदाम की पिछली दीवार पर लगी लोहे की खिड़की काटकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। और पढ़ें
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