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Meerut News: तीन महीने पुरानी रंजिश में दो भाइयों पर फायरिंग

Sat, 17 Oct 2026 11:21 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:21 PM IST
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Two brothers fired upon over a three-month-old grudge
- एक आरोपी हिरासत में, दूसरा जमानत तुड़वाकर गया जेल
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लामनगर में शुक्रवार को पुरानी रंजिश को लेकर वासित और फरदीन पक्ष आमने-सामने आ गए। आरोप है कि इस दौरान फरदीन, नफीस, सलमान और उनके एक अन्य साथी ने वासित और उसके भाई पर फायरिंग कर दी। हमले में वो बाल-बाल बचे। पुलिस ने शनिवार को आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी नफीस एक पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर कोर्ट में पेश होकर जेल चला गया।

पहलवान नगर निवासी वासित ने लोहियानगर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि वह चिकन की दुकान चलाता है। तीन महीने पूर्व बाइक निकालने को लेकर उसकी फरदीन से विवाद हो गया था। शुक्रवार को न्यू इस्लामनगर में दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए। आरोप है कि फरदीन, नफीस, सलमान और उनके एक अन्य साथी ने वासित और उसके भाई पर तमंचे से गोली चलाई। दोनों भाइयों ने भागकर जान बचाई। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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