पढ़ें 5 जून के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:29 AM, 05-Jun-2023 Basti News: नेत्र अस्पताल में मारपीट व तोड़फोड़, 27 पर केस शहर के कटरा स्थित संतकबीर आई हॉस्पिटल में मारपीट व तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। शहर के कटरा स्थित संतकबीर आई हॉस्पिटल में मारपीट व तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। और पढ़ें

12:29 AM, 05-Jun-2023 Chandauli News: पेड़ पर बैठा दिखा तेंदुआ leopard sitting on tree leopard sitting on tree और पढ़ें

12:29 AM, 05-Jun-2023 Etawah News: अतिक्रमण अभियान से कारोबारियों में नाराजगी दिखी नगर पालिका की ओर से बाजार में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर दुकानदार और व्यापारी नाखुश् दिखे। हालांकि मौके की नजाकत को भांपते हुए पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण संखवार करीब तीन घंटे बाजार में घूमे और तोड़फोड़ का नजारा देखा नगर पालिका की ओर से बाजार में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर दुकानदार और व्यापारी नाखुश् दिखे। हालांकि मौके की नजाकत को भांपते हुए पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण संखवार करीब तीन घंटे बाजार में घूमे और तोड़फोड़ का नजारा देखा और पढ़ें

विज्ञापन

12:29 AM, 05-Jun-2023 Mahendragarh-Narnaul News: मोबाइल चलाने पर परिजनों ने बेटे को डांटा, घर से भाग 13 वर्षीय बेटा शहर थाना पुलिस टीम ने घर से बिना बताए गए नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। मोबाइल चलाने पर परिजनों ने 13 वर्षीय बेटे को डांटा तो वह नाराज होकर घर से भाग गया। शहर थाना पुलिस टीम ने घर से बिना बताए गए नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। मोबाइल चलाने पर परिजनों ने 13 वर्षीय बेटे को डांटा तो वह नाराज होकर घर से भाग गया। और पढ़ें

12:28 AM, 05-Jun-2023 Etawah News: निरीक्षक व उप निरीक्षकों के तबादले किये एसएसपी ने 14 निरीक्षक व बड़ी संख्या उप निरीक्षकों के रविवार को तबादले किए। इसमें कई थानाध्यक्ष भी बदले गए हैं। एसएसपी ने 14 निरीक्षक व बड़ी संख्या उप निरीक्षकों के रविवार को तबादले किए। इसमें कई थानाध्यक्ष भी बदले गए हैं। और पढ़ें

विज्ञापन

12:28 AM, 05-Jun-2023 Cancer Horoscope Today: आज का कर्क राशिफल, जानिए कैसा बीतेगा आपका पूरा दिन आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से आगे बढ़ने के लिए रहेगा। करीबियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे और वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। और पढ़ें

12:27 AM, 05-Jun-2023 Chandauli News: बनने के दो वर्ष बाद भी नहीं खुला सामुदायिक शौचालय का ताला Lock of community toilet did not open even after two years of construction Lock of community toilet did not open even after two years of construction और पढ़ें

12:27 AM, 05-Jun-2023 खुद की और सहयोग की सरकार में तो फर्क होता ही है : अजय गठबंधन सरकार में देवीलाल राज जैसे ठाठ न होने पर बोले अजय चौटाला और पढ़ें

12:27 AM, 05-Jun-2023 Chandauli News: नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाया पेड़ पौधों का महत्व Importance of trees and plants explained through street play Importance of trees and plants explained through street play और पढ़ें

12:27 AM, 05-Jun-2023 Mirzapur News: तीन बच्चों की कुएं में फेंक कर हत्या करने की आरोपी मां गई जेल Mother jailed for killing three children by throwing them into a well Mother jailed for killing three children by throwing them into a well और पढ़ें

12:26 AM, 05-Jun-2023 Basti News: बहन की ससुराल से लौटे युवक का गन्ने के खेत में मिला शव बहन की ससुराल से लौटे युवक का गन्ने के खेत में मिला शव और पढ़ें

12:26 AM, 05-Jun-2023 Bhadli Navami 2023: कब है भड़ली नवमी? जानें सही तिथि ,मुहूर्त और महत्व भड़ली नवमी भगवान विष्णु के सम्मान में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब श्री हरि विष्णु शयनावस्था में हैं तब विवाह नहीं किया जा सकता है। भगवान विष्णु सोने जाने से पहले भड़ली नवमी का दिन भक्तों को देते हैं ताकि वह अपने बचे हुए शुभ कार्य इस दिन कर लें। और पढ़ें