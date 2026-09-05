'मीडिया में विश्वसनीयता का संकट': नितिन गडकरी का बड़ा बयान, क्यों उठे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सवाल?

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सोशल मीडिया का असर: सोशल मीडिया ने सूचना और राजनीतिक विमर्श का पूरा रास्ता बदल दिया है। अब मीडिया अकेला प्रभावशाली माध्यम नहीं रहा।

सोशल मीडिया ने सूचना और राजनीतिक विमर्श का पूरा रास्ता बदल दिया है। अब मीडिया अकेला प्रभावशाली माध्यम नहीं रहा। पत्रकारों की जिम्मेदारी: गडकरी ने पत्रकारों से आम लोगों तक पहुंचने और गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को प्राथमिकता देने की अपील की।

गडकरी ने पत्रकारों से आम लोगों तक पहुंचने और गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को प्राथमिकता देने की अपील की। अच्छी पत्रकारिता की पहचान: उन्होंने कहा कि जिस तरह अच्छे काम को पहचान मिलती है, उसी तरह अच्छी पत्रकारिता भी अंततः पहचानी जाती है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज सभी क्षेत्रों में विश्वसनीयता कम हुई है, लेकिन मीडिया क्षेत्र में यह संकट सबसे ज्यादा गंभीर है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सभी मीडिया संस्थानों ने अपनी साख नहीं खोई है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, अच्छी छवि और ईमानदारी 21वीं सदी की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उन्होंने मीडिया से अपनी खोई विश्वसनीयता वापस हासिल करने के लिए गंभीरता से सोचने की अपील की।केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पहले समाचार पत्र और मीडिया घराने यह दावा करते थे कि वे तय करेंगे कि चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन अब सोशल मीडिया के आने से यह पूरा ट्रेंड बदल चुका है। अब पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी और ज्यादा गंभीरता से समझनी होगी। उनका कहना था कि पत्रकारिता का केंद्र आम लोगों, समाज और देश के हित में होना चाहिए।नितिन गडकरी ने आगे कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर जागरूकता जरूरी है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मुद्दों पर जनता को जागरूक करना भी अहम है। उन्होंने कहा कि राजनीति और राजनीतिक दल लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। विचारधारा को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है।केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में वही लोग और संस्थान टिकेंगे, जो अपनी विश्वसनीयता और पेशे की बुनियादी मूल्यों की रक्षा करेंगे। उन्होंने मीडिया से लोकतंत्र को मजबूत करने, सामाजिक और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने तथा ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे भारत को ‘विश्व गुरु’ बनाने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में आईआईएम नागपुर के निदेशक डॉ. भीमराया मेट्री ने कहा कि देश के विकास में आज के युवा अहम भूमिका निभाएंगे। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी मेटल्स के प्रबंध निदेशक बी प्रभाकरन ने भारत की युवा आबादी, स्टार्टअप और बड़े बाजार की ओर दुनिया की नजर होने की बात कही। उन्होंने उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के महत्व पर भी जोर दिया।