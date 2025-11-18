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पढ़ें 5 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 05-Sep-2026
Jammu News: पशु तस्करी के दो प्रयास नाकाम, तीन तस्कर गिरफ्तार, पांच गोवंश मुक्तपशु तस्करी के दो प्रयास नाकाम, तीन तस्कर गिरफ्तार, पांच गोवंश मुक्त और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026
Ghaziabad News: पुलिस मुठभेड़ मामले में आरोपी को जमानतपुलिस मुठभेड़ मामले में आरोपी को जमानत और पढ़ें
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01:29 AM, 05-Sep-2026
Ballia News: मकान का ताला तोड़कर गहने, नकदी चोरीJewelry and cash stolen after breaking the house lock. और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026
Mohali News: टीडीआई सेक्टर-118 में चलती कार में धमाका, घटना डैशकैम में कैद, पुलिस को पत्थर से हमले का शकExplosion in a moving car in TDI Sector-118; incident captured on dashcam; police suspect an attack with a stone और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026
Pilibhit News: सरकारी धन गबन समेत 10 आरोपों में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबितविकासखंड पूरनपुर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज आर्या पर विभागीय कार्रवाई की गाज गिरी है। और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026
Mirzapur News: मखाने के दाम में गिरावट, 1100 से घटकर 900 रुपये किग्रा हुआ हुई
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01:29 AM, 05-Sep-2026
Panchkula News: मिट्टी हटाई लेकिन दलदल से मोरनी-रायपुररानी मार्ग पर आवाजाही मुश्किलDebris removed, but movement on the Morni-Raipur Rani road remains difficult due to the slush. और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026
Mirzapur News: सभासद को उठा ले गई पुलिस, वीडियो वायरलPolice take away councilor; video goes viral. और पढ़ें
01:28 AM, 05-Sep-2026
Kushinagar News: कान्हा गोशाला में व्यवस्थाओं का एसडीएम ने लिया जायजासदर उप जिलाधिकारी ने शुक्रवार को नगर पालिका पडरौना की तरफ से संचालित बकुलहा स्थित कान्हा गोशाला का निरीक्षण किया। और पढ़ें
01:28 AM, 05-Sep-2026