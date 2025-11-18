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पढ़ें 5 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 5 September 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 05-Sep-2026

Jammu News: पशु तस्करी के दो प्रयास नाकाम, तीन तस्कर गिरफ्तार, पांच गोवंश मुक्त

पशु तस्करी के दो प्रयास नाकाम, तीन तस्कर गिरफ्तार, पांच गोवंश मुक्त और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026

Ghaziabad News: पुलिस मुठभेड़ मामले में आरोपी को जमानत

पुलिस मुठभेड़ मामले में आरोपी को जमानत और पढ़ें
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01:29 AM, 05-Sep-2026

Ballia News: मकान का ताला तोड़कर गहने, नकदी चोरी

Jewelry and cash stolen after breaking the house lock. और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026

Mohali News: टीडीआई सेक्टर-118 में चलती कार में धमाका, घटना डैशकैम में कैद, पुलिस को पत्थर से हमले का शक

Explosion in a moving car in TDI Sector-118; incident captured on dashcam; police suspect an attack with a stone और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026

Pilibhit News: सरकारी धन गबन समेत 10 आरोपों में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

विकासखंड पूरनपुर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज आर्या पर विभागीय कार्रवाई की गाज गिरी है। और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026

Mirzapur News: मखाने के दाम में गिरावट, 1100 से घटकर 900 रुपये किग्रा हुआ हुई

Price of makhana drops; falls from1,100 to 900 per kg.
Price of makhana drops; falls from1,100 to 900 per kg. और पढ़ें
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01:29 AM, 05-Sep-2026

Panchkula News: मिट्टी हटाई लेकिन दलदल से मोरनी-रायपुररानी मार्ग पर आवाजाही मुश्किल

Debris removed, but movement on the Morni-Raipur Rani road remains difficult due to the slush. और पढ़ें
01:29 AM, 05-Sep-2026

Mirzapur News: सभासद को उठा ले गई पुलिस, वीडियो वायरल

Police take away councilor; video goes viral. और पढ़ें
01:28 AM, 05-Sep-2026

Kushinagar News: कान्हा गोशाला में व्यवस्थाओं का एसडीएम ने लिया जायजा

सदर उप जिलाधिकारी ने शुक्रवार को नगर पालिका पडरौना की तरफ से संचालित बकुलहा स्थित कान्हा गोशाला का निरीक्षण किया। और पढ़ें
01:28 AM, 05-Sep-2026

Pilibhit News: सुरक्षा का दावा झूठा, पैनिक बटन बेकार

नियमित जांच और रखरखाव के अभाव में दौड़ रहीं बसें, जिम्मेदार अंजान, लापरवाही पड़ सकती है भारी और पढ़ें
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