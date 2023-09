पढ़ें 23 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:29 AM, 23-Sep-2023 Kushinagar News: बेलघाट खुर्द में बिना लाइसेंस चल रही दवा की दुकान सील बेलघाट खुर्द में बिना लाइसेंस के संचालित दवा की दुकान को ड्रग इंस्पेक्टर ने शुक्रवार दोपहर सील करा दिया। दुकान में रखी दवाओं को जब्त करते हुए एक दवा का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। बेलघाट खुर्द में बिना लाइसेंस के संचालित दवा की दुकान को ड्रग इंस्पेक्टर ने शुक्रवार दोपहर सील करा दिया। दुकान में रखी दवाओं को जब्त करते हुए एक दवा का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। और पढ़ें

01:29 AM, 23-Sep-2023 Mohali News: ड्यूटी पर गया था दंपती, पीछे से दिनदहाड़े 10 लाख के गहने चोरी Couple had gone on duty, jewelery worth Rs 10 Couple had gone on duty, jewelery worth Rs 10 और पढ़ें

01:28 AM, 23-Sep-2023 Panipat News: बेटियों पर फब्तियां कसने का विरोध करने पर आरोपियों ने पिता को पीटा The accused beat up the father when he protested against imposing strictures on his daughters. The accused beat up the father when he protested against imposing strictures on his daughters. और पढ़ें

विज्ञापन

01:28 AM, 23-Sep-2023 Mohali News: फ्लाईओवर पर ट्रक ने कार को मारी टक्कर, महिला की मौत Truck hits car on flyover, woman dies Truck hits car on flyover, woman dies और पढ़ें

01:28 AM, 23-Sep-2023 Jammu News: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बने 57 केंद्र, 24000 अभ्यर्थी देंगे जेके सेट की परीक्षा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बने 57 केंद्र, 24000 अभ्यर्थी देंगे जेके सेट की परीक्षा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बने 57 केंद्र, 24000 अभ्यर्थी देंगे जेके सेट की परीक्षा और पढ़ें

विज्ञापन

01:27 AM, 23-Sep-2023 Maharajganj News: विज्ञान प्रश्नोत्तरी व मॉडल प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए स्कूल विज्ञान प्रश्नोत्तरी व मॉडल प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए स्कूल विज्ञान प्रश्नोत्तरी व मॉडल प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए स्कूल और पढ़ें

01:27 AM, 23-Sep-2023 Kushinagar News: नगर निगम के एक अफसर समेत डेंगू के तीन संदिग्ध मरीज भर्ती डेंगू का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को नगर निगम के एक बड़े अफसर समेत तीन लोगों में डेंगू जैसे लक्षण मिले डेंगू का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को नगर निगम के एक बड़े अफसर समेत तीन लोगों में डेंगू जैसे लक्षण मिले और पढ़ें

01:27 AM, 23-Sep-2023 Basti News: फसल अवशेष जलाने पर किसानों को देना होगा अर्थदंड खेतों में फसल अवशेष जलाएंगे तो किसानों को अर्थदंड देना होगा। रकबा के हिसाब से अर्थदंड का तय कर दिया गया है। खेतों में फसल अवशेष जलाएंगे तो किसानों को अर्थदंड देना होगा। रकबा के हिसाब से अर्थदंड का तय कर दिया गया है। और पढ़ें

01:27 AM, 23-Sep-2023 Kurukshetra News: सुगम होगा पिपली थर्ड गेट सड़क पर सफर, कार्य शुरू Travel on Pipli Third Gate road will be easy, work started और पढ़ें

01:27 AM, 23-Sep-2023 Maharajganj News: पहले बदहाल था, अब आधुनिक शहर का ले रहा आकार पहले बदहाल था, अब आधुनिक शहर का ले रहा आकार पहले बदहाल था, अब आधुनिक शहर का ले रहा आकार और पढ़ें

01:27 AM, 23-Sep-2023 Panipat News: सामूहिक दुराचार और लूटपाट में एसआईटी गठित, डीआईजी ने कराया सीन री-क्रिएट SIT formed in gang rape and robbery, DIG recreated the scene SIT formed in gang rape and robbery, DIG recreated the scene और पढ़ें

01:27 AM, 23-Sep-2023 Panipat News: दो व्यक्तियों ने फंदा लगाकर की आत्महत्या Two persons committed suicide by hanging Two persons committed suicide by hanging और पढ़ें