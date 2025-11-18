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पढ़ें 20 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 20-Oct-2026
Saharanpur News: आठ मतदेय स्थल घटे, 27 का हुआ विलय, 22 अक्तूबर तक आपत्तिEight polling stations reduced, 27 merged; objections invited until October 22 और पढ़ें
01:30 AM, 20-Oct-2026
आशुतोष रांका और सौरभ दास की मुश्किलें बढ़ीं, हिरासत बढ़ने के बाद अब क्राइम ब्रांच के हवाले केस
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01:29 AM, 20-Oct-2026
Sant Kabir Nagar News: दीप ज्ञान यज्ञ में दी गई संस्कारित जीवन की सीख
01:29 AM, 20-Oct-2026
Saharanpur News: आडिट में पुनर्जीवित हुए 40 साल पुराने दफन हुए मामले40-year-old buried cases revived during audit और पढ़ें
01:29 AM, 20-Oct-2026
Etawah News: निजी ट्रैवेल्स दोगुने दाम पर दीपावली के लिए बसों की सीटें कर रहे बुकनिजी ट्रैवेल्स दोगुने दाम पर दीपावली के लिए बसों की सीटें कर रहे बुक और पढ़ें
01:29 AM, 20-Oct-2026
Lucknow News: प्लास्टर चढ़ाने के नाम पर वसूली, कर्मचारी को हटाया
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01:29 AM, 20-Oct-2026
Ghaziabad News: संचालकों और अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही पुलिससंचालकों और अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस और पढ़ें
01:29 AM, 20-Oct-2026
Saharanpur News: कॉकरोच जनता पार्टी के 23 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहनA 23-foot-tall effigy of the 'Cockroach Janata Party' will be set on fire. और पढ़ें
01:29 AM, 20-Oct-2026
Bijnor News: मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण मेंMBBS admission process in medical college in final stage और पढ़ें
01:29 AM, 20-Oct-2026