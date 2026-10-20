फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Politics country over violence Albania Following Sanjay Raut statement BJP opposition alliance want anarchy?

अल्बानिया हिंसा पर देश में सियासत: संजय राउत के बयान पर भाजपा ने पूछा- क्या अराजकता चाहता है विपक्षी गठबंधन?

Tue, 20 Oct 2026 11:40 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 20 Oct 2026 11:40 AM IST
सार

अल्बानिया में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों और सुप्रीम कोर्ट पर हमले को लेकर भारत में सियासी घमासान छिड़ गया है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा ने विपक्ष से सवाल किया क्या वे देश में अराजकता चाहते हैं?
 

विज्ञापन
Politics country over violence Albania Following Sanjay Raut statement BJP opposition alliance want anarchy?
अल्बानिया हिंसा पर भारत में सियासी टकराव - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अल्बानिया की राजधानी तिराना में सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाकर शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन अब भारत में एक तीखे राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। जैसे-जैसे ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनसे पता चलता है कि यूरोप, दक्षिण अमेरिका और एशिया में एक सुनियोजित वैचारिक जाल फैला हुआ है, भारत के राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। इसमें विदेशी ताकतों के इशारे पर अराजकता फैलाने, सत्ता पलटने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।
विज्ञापन


क्या है पूरा मामला? 
तिराना में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन लगातार छठे दिन भी जारी रहे। प्रदर्शनकारियों ने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट के दफ्तरों में आग लगा दी, साथ ही संसद, सरकारी मंत्रालयों की इमारतों और पुलिस बलों पर भी हमले किए। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस दौरान हुई झड़पों में वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 270 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।
विज्ञापन


संजय राउत ने क्या कहा? 
अल्बानिया की इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने एक्स (ट्विटर) पर इस हमले की खबर साझा करते हुए कहा कि भारत को इस अशांति से एक सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अल्बानिया की जनता ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया है। जो भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद कर रहा था। प्रदर्शनकारी जनता ने संसद और सरकारी दफ्तरों पर भी हमले किए हैं। सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए।'
विज्ञापन
विज्ञापन


राउत के बयानों की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ी निंदा की। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने पलटवार करते हुए विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगाया कि वे खुले तौर पर राज्य-प्रायोजित हिंसा और संस्थागत पतन की इच्छा रखते हैं।

भाजपा ने क्या प्रतिक्रिया दी? 
एक्स पर एक पोस्ट में भंडारी ने कहा,' कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन अराजकता और सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। वे अराजकता की कल्पना कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि वे अफरा-तफरी चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा हैं।'

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा? 
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस हमले को और तेज करते हुए चेतावनी दी कि भारत के भीतर भी वैसी ही एक सोची-समझी और विदेशी ताकतों की ओर से समर्थित रणनीति अपनाई जा रही है, जैसी हाल ही में फ्रांस और बांग्लादेश में देखी गई थी। उन्होंने कहा कि भारत-विरोधी गिरोहों और कुछ राजनेताओं ने मिलकर युवाओं को भड़काने और हमारी सड़कों पर हिंसा फैलाने की साजिश रची है। भारत में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल संभव है, लेकिन यह केवल चुनावों के जरिए हो सकता है, न कि सोरोस के जरिए।


फ्रांस प्रदर्शन में क्या पता चला? 
सरकार की इस चेतावनी के मूल में ऐसे बढ़ते सबूत हैं जो बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर हो रहे प्रदर्शनों का इस्तेमाल व्यापक वैचारिक नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है। फ्रांस में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों पर 'फॉक्स न्यूज डिजिटल' की हालिया जांच में ऐसे 50 प्रमुख संगठनों की पहचान हुई है, जो इस आंदोलन को चला रहे थे। इनमें से केवल 15 ही वास्तविक युवा या छात्र समूह थे। बाकी 35 संगठनों में कम्युनिस्ट, समाजवादी, अति-वामपंथी राजनीतिक दल, मजदूर यूनियन और कट्टरपंथी विचारधारा वाले समूह शामिल थे।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed