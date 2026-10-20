{"_id":"6ad70b4941b8d5ef3908d4e3","slug":"dussehra-2026-donate-these-items-on-vijayadashami-according-to-your-zodiac-sign-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"दशहरा 2026: विजयादशमी पर राशि के अनुसार किन चीजों का करें दान?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दशहरा 2026: पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विजयादशमी पर दान-पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करने और उपयोगी वस्तुएं दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय परंपराओं में राशि के अनुसार दान करने का भी उल्लेख मिलता है। यदि आप दशहरे पर दान करने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी राशि के मुताबिक इन वस्तुओं का चुनाव कर सकते हैं।



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