पढ़ें 4 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:30 AM IST
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01:30 AM, 04-Oct-2026
Udham Singh Nagar News: मधुमक्खी पालन व ग्रामोद्योग में योगदान पर बुघानी सम्मानितमधुमक्खी पालन व ग्रामोद्योग में योगदान पर बुघानी सम्मानित और पढ़ें
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Udham Singh Nagar News: एक साल से खोदी गई सड़क के गड्ढाें पर बैठकर कांग्रेययों ने किया प्रदर्शनएक साल से खोदी गई सड़क के गड्ढाें पर बैठकर कांग्रेययों ने किया प्रदर्शन और पढ़ें
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Bhadohi News: ब्रिक्स देशों से आ रहे हैं 106 खरीदार106 buyers are coming from BRICS countries. और पढ़ें
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Kangra News: पेंशनरों के लंबित वित्तीय मामलों को लेकर संघ सक्रियAssociation active regarding pensioners' pending financial matters. और पढ़ें
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Lalitpur News: तत्कालीन नगर पालिकाध्यक्ष पर लगे आरोप को स्थायी लोक अदालत ने किया खारिजललितपुर। स्थायी लोक अदालत ने तत्कालीन नगर पालिकाध्यक्ष सुभाष जायसवाल पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। ये आरोप सीसी सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी और सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित थे। और पढ़ें
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