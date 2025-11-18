पढ़ें 4 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 4 October 2026

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Sun, 04 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 4 October 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 04-Oct-2026

Udham Singh Nagar News: मधुमक्खी पालन व ग्रामोद्योग में योगदान पर बुघानी सम्मानित

मधुमक्खी पालन व ग्रामोद्योग में योगदान पर बुघानी सम्मानित और पढ़ें
01:29 AM, 04-Oct-2026

Baghpat News: बाइक सवार को बचाने के प्रयास में खेत में पलटी कार, छह घायल

crime news और पढ़ें
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01:29 AM, 04-Oct-2026

Udham Singh Nagar News: एक साल से खोदी गई सड़क के गड्ढाें पर बैठकर कांग्रेययों ने किया प्रदर्शन

एक साल से खोदी गई सड़क के गड्ढाें पर बैठकर कांग्रेययों ने किया प्रदर्शन और पढ़ें
01:29 AM, 04-Oct-2026

Bhadohi News: ब्रिक्स देशों से आ रहे हैं 106 खरीदार

106 buyers are coming from BRICS countries. और पढ़ें
01:29 AM, 04-Oct-2026

Kangra News: पेंशनरों के लंबित वित्तीय मामलों को लेकर संघ सक्रिय

Association active regarding pensioners' pending financial matters. और पढ़ें
01:29 AM, 04-Oct-2026

Lalitpur News: तत्कालीन नगर पालिकाध्यक्ष पर लगे आरोप को स्थायी लोक अदालत ने किया खारिज

ललितपुर। स्थायी लोक अदालत ने तत्कालीन नगर पालिकाध्यक्ष सुभाष जायसवाल पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। ये आरोप सीसी सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी और सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित थे। और पढ़ें
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01:29 AM, 04-Oct-2026

गगल एयरपोर्ट विस्तार : विस्थापितों के दावों की घर-घर जाकर पड़ताल शुरू

Gaggal Airport Expansion: Door-to-door verification of displaced persons' claims begins. और पढ़ें
01:29 AM, 04-Oct-2026

Baghpat News: स्कूल बचाने के लिए धरने पर बैठीं छात्राएं और शिक्षक

school news
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01:29 AM, 04-Oct-2026

Udham Singh Nagar News: धान खरीद शुरू न होने से किसान नाराज

धान खरीद शुरू न होने से किसान नाराज और पढ़ें
01:28 AM, 04-Oct-2026

Bhiwani News: हेरोइन सप्लाई करने की आरोपी पकड़ी

हेरोइन सप्लाई करने की आरोपी पकड़ी और पढ़ें
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