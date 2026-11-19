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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 19 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 02:30 AM IST
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लाइव अपडेट
02:30 AM, 19-Nov-2026
Agra News: बाह में बनेगा अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरीकैबिनेट के इस निर्णय से क्षेत्र के उभरते खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण और अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर अवसर मिलेगा। और पढ़ें
02:29 AM, 19-Nov-2026
Maharajganj News: जटिल जांच के लिए मरीजों को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्करयहां कुल 117 प्रकार की जांच की व्यवस्था होगी। और पढ़ें
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02:29 AM, 19-Nov-2026
Kanpur News: कॉलेजों में पढ़ाई के साथ वेलनेस पर भी दिया जाएगा जोरविकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों को भी अपनी भूमिका बदलनी होगी। कैंपस में बेहतर शिक्षा के साथ वेलनेस पर भी जोर दिया जाएगा। और पढ़ें
02:29 AM, 19-Nov-2026
Agra News: आउटसोर्सिंग के विरोध में एनसीएमआरयू का डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन
02:29 AM, 19-Nov-2026
Kanpur News: तीरंदाजी में रतनम दीक्षित ने जीते तीन पदकमेघालय की राजधानी शिलांग में 11 से 17 नवंबर तक आयोजित 33वीं एनटीपीसी सीनियर इंडियन राउंड राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में कानपुर की रतनम दीक्षित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन पदक अपने नाम किए। और पढ़ें
02:29 AM, 19-Nov-2026
Agra News: टी-20 मुकाबलों में पीके और ताज एकेडमी ने जीते मैच
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02:29 AM, 19-Nov-2026
Agra News: ध्रुव तोमर के बल्ले से बरसे रन, बीसीएफ बना विजेता
02:29 AM, 19-Nov-2026
Maharajganj News: जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनीकर्मचारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। और पढ़ें
02:29 AM, 19-Nov-2026
Basti News: शिविर में 15 बच्चों को मिला दिव्यांगता प्रमाणपत्रसल्टौआ गोपालपुर ब्लॉक सभागार में बुधवार को समग्र शिक्षा अभियान के समेकित शिक्षा अनुभाग की ओर से मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। और पढ़ें
02:28 AM, 19-Nov-2026