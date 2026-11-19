गुजरात के सूरत में औद्योगिक इलाके सचिन जीआईडीसी स्थित होजीवाला कंपनी की फैक्टरी में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि इसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को बड़े स्तर पर अभियान चलाना पड़ा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सूरत नगर निगम की दमकल टीम मौके पर पहुंच गई। आग की गंभीरता को देखते हुए कुल 10 दमकल गाड़ियों को लगाया गया। करीब 60 दमकलकर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग बुझाने में जुटे हैं। राहत की बात यह है कि फैक्टरी के अंदर कोई कर्मचारी या अन्य व्यक्ति फंसा नहीं मिला। इससे एक बड़ा हादसा टल गया और किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

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सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और सूरत नगर निगम का दमकल विभाग मौके पर पहुंचा।

आग बुझाने के लिए कुल 10 दमकल गाड़ियां तैनात की गईं।

करीब 60 दमकलकर्मी लगातार पानी डालकर आग पर काबू पाने में जुटे हैं।

फैक्टरी की पहली और दूसरी मंजिल की आग पूरी तरह नियंत्रित कर ली गई है।

तीसरी मंजिल पर आग बुझाने का अभियान अब भी जारी है।

दमकलकर्मी इमारत के चारों तरफ से पानी डाल रहे हैं, ताकि आग आगे न फैले।

शुरुआती अनुमान के मुताबिक फैक्टरी में रखे तेल और अन्य सामान में आग लगी है।

राहत की बात यह है कि फैक्टरी के अंदर कोई व्यक्ति या कर्मचारी फंसा नहीं मिला।

दमकल विभाग के लगातार प्रयासों के बाद फैक्टरी की पहली और दूसरी मंजिल पर लगी आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है। हालांकि, इमारत की तीसरी मंजिल पर आग अब भी लगी हुई है। इसे बुझाने के लिए दमकलकर्मी लगातार पानी डाल रहे हैं। आग को तीसरी मंजिल से आसपास के हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए इमारत के चारों तरफ से पानी की बौछार की जा रही है। करीब 60 दमकलकर्मी अलग-अलग मोर्चों पर काम कर रहे हैं। दमकल विभाग ने मौके पर 10 गाड़ियां तैनात की हैं। पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है और फैक्टरी परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है, ताकि आग बुझाने के अभियान में कोई बाधा न आए और आम लोग घटनास्थल के पास न पहुंचें।



आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है?

सूरत नगर निगम के दमकल अधिकारी हरेश गढ़वी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक फैक्टरी के अंदर रखा तेल और अन्य सामान आग की चपेट में आया है। आशंका है कि इन ज्वलनशील सामग्रियों के कारण आग तेजी से फैल गई। हालांकि, आग लगने की सटीक वजह की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल दमकल विभाग का पूरा ध्यान तीसरी मंजिल पर लगी आग को बुझाने और उसे दूसरी जगह फैलने से रोकने पर है। इसके लिए लगातार पानी की तेज बौछार की जा रही है। पहली और दूसरी मंजिल पर आग नियंत्रित होने के बाद अब तीसरी मंजिल पर अभियान जारी है। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आग को पूरी तरह बुझाने की कोशिश की जा रही है।