{"_id":"6afe08ed033ff4bd680c31db","slug":"why-did-shaina-nc-tear-up-a-photograph-of-balasaheb-thackeray-here-is-her-explanation-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"शायना एनसी ने क्यों फाड़ी बालासाहेब ठाकरे की फोटो? अब दी ये सफाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को राजनीतिक विवाद में ला खड़ा किया। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना की प्रवक्ता शायना एनसी ने अनजाने में पार्टी के संस्थापक और दिवंगत नेता बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर फाड़ दी। यह घटना उस समय हुई जब शिवसेना नेता कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' का विरोध कर रहे थे। शिवसेना नेताओं का आरोप था कि इस किताब में हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। इसी विरोध में पार्टी नेताओं ने किताब के कुछ पन्ने फाड़े और प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से संबंधित अंश हटाने तथा किताब के वितरण पर रोक लगाने की मांग की।



प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शायना एनसी के हाथ में एक पुरानी तस्वीर आ गई, जिसमें बालासाहेब ठाकरे पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के पुतले पर चप्पल से प्रहार करते दिखाई दे रहे थे। शायना ने तस्वीर को ध्यान से देखे बिना उसे फाड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनके साथ मौजूद शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उन्हें गलती का एहसास कराया। इसके बाद शायना ने तुरंत तस्वीर नीचे रख दी और अपनी गलती पर प्रतिक्रिया दी। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया।





इस घटना के सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना (UBT) गुट ने शायना एनसी और एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने इस घटना की कड़ी आलोचना की। उन्होंने शिंदे गुट के नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग बालासाहेब ठाकरे का अपमान कर रहे हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से सजा मिलनी चाहिए। वहीं, मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने भी शायना एनसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव गुट के नेताओं ने शिंदे गुट पर बालासाहेब के नाम और विचारधारा का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, बीएमसी मुख्यालय में उद्धव गुट के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया और शायना एनसी को पार्टी से बाहर करने की मांग भी उठाई।







दूसरी तरफ, शायना एनसी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर का अपमान नहीं किया है, बल्कि उनका निशाना मणिशंकर अय्यर की तस्वीर थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि कोई यह दिखाए कि उन्होंने बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर कहां फाड़ी या उनका अपमान कहां किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर घटना को गलत तरीके से पेश कर रहा है और झूठा राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। शायना ने यह भी कहा कि वह मणिशंकर अय्यर की तस्वीर हजार बार फाड़ सकती हैं, क्योंकि यही उन्हें बालासाहेब ठाकरे ने सिखाया था। उन्होंने झूठे और मानहानिकारक आरोप फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।







इस पूरे विवाद के बीच एकनाथ शिंदे ने भी शायना एनसी को तलब किया और उन्होंने उनसे मुलाकात की। वहीं, शिवसेना शिंदे गुट के नेता अमेय घोले ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सोनिया गांधी की किताब को लेकर विरोध करने पर उद्धव गुट को परेशानी क्यों हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने भी इस घटना की आलोचना की और कार्रवाई की मांग की। इस तरह सोनिया गांधी की किताब के विरोध से शुरू हुआ मामला बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए विवाद का कारण बन गया।





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