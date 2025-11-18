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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 2 October 2026

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पढ़ें 2 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 02 Oct 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 2 October 2026

लाइव अपडेट

12:30 AM, 02-Oct-2026

Bahraich News: कलवारी गांव में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

Encroachment removed from government land in Kalvari village.
कलवारी गांव में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026

Sitapur News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत और पढ़ें
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12:29 AM, 02-Oct-2026

Ayodhya News: हनुमंतलला से मांगी रामकथा के मंचन की अनुमति

Sought permission from Lord Hanuman for the staging of Ramkatha
हनुमंतलला से मांगी रामकथा के मंचन की अनुमति और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026

Palwal News: मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायत

मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायत और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026

Lalitpur News: गांधी जयंती पर रंग बिरंगी लाइटों से सजी पाली तहसील

Pali Tehsil decked up with colorful lights on Gandhi Jayanti.
पाली। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर्व को लेकर तहसील को आकर्षक रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। देर शाम तहसील परिसर रोशनी से जगमगा उठा। और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026

Deoria News: नकली सोना रखकर गोल्ड लोन लेने के आरोपी को जमानत नहीं

Bail denied to accused of obtaining gold loan using fake gold. और पढ़ें
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12:29 AM, 02-Oct-2026

Sirsa News: सड़क पर मिले 12वीं अंग्रेजी परीक्षा के उत्तर पुस्तिका बंडल

हरियाणा के सरकारी स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बीच वीरवार को डबवाली क्षेत्र में एक घटना हुई। गांव मांगेआना रोड पर 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का एक बंडल सड़क पर लावारिस मिला। इससे शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026

Una News: पीट कर घर से निकाला, अदालत ने माना क्रूरता, पति से मिला तलाक

पत्नी और स्वतंत्र गवाह की गवाही पर परिवार न्यायालय ने सुनाया फैसला और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026

Deoria News: भाषण में रिया और पोस्टर में अंकिता अव्वल

Riya excels in the speech, Ankita in the poster competition. और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026

Sitapur News: सात विषयों पर मॉडल प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थी, दिखाएंगे हुनर

सात विषयों पर मॉडल प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थी, दिखाएंगे हुनर और पढ़ें
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