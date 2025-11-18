पढ़ें 2 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:30 AM IST
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 02-Oct-2026
Bahraich News: कलवारी गांव में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण
12:29 AM, 02-Oct-2026
Sitapur News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौतट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत और पढ़ें
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12:29 AM, 02-Oct-2026
Ayodhya News: हनुमंतलला से मांगी रामकथा के मंचन की अनुमति
12:29 AM, 02-Oct-2026
Palwal News: मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायतमारपीट और तोड़फोड़ की शिकायत और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026
Lalitpur News: गांधी जयंती पर रंग बिरंगी लाइटों से सजी पाली तहसील
12:29 AM, 02-Oct-2026
Deoria News: नकली सोना रखकर गोल्ड लोन लेने के आरोपी को जमानत नहींBail denied to accused of obtaining gold loan using fake gold. और पढ़ें
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12:29 AM, 02-Oct-2026
Sirsa News: सड़क पर मिले 12वीं अंग्रेजी परीक्षा के उत्तर पुस्तिका बंडलहरियाणा के सरकारी स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बीच वीरवार को डबवाली क्षेत्र में एक घटना हुई। गांव मांगेआना रोड पर 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का एक बंडल सड़क पर लावारिस मिला। इससे शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026
Una News: पीट कर घर से निकाला, अदालत ने माना क्रूरता, पति से मिला तलाकपत्नी और स्वतंत्र गवाह की गवाही पर परिवार न्यायालय ने सुनाया फैसला और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026
Deoria News: भाषण में रिया और पोस्टर में अंकिता अव्वलRiya excels in the speech, Ankita in the poster competition. और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026