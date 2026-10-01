Live
पढ़ें 1 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:30 AM, 01-Oct-2026
Palwal News: खेतों में ड्रोन उड़ाकर आत्मनिर्भर बनीं लक्ष्मी
01:29 AM, 01-Oct-2026
Saharanpur News: अधिवक्ता एसोसिएशन मांगों के संबंध में किया प्रदर्शनAdvocates' Association staged a protest regarding their demands. और पढ़ें
विज्ञापन
01:29 AM, 01-Oct-2026
Bareilly News: गाजियाबाद-मुरादाबाद के बीच ब्लॉक, आठ ट्रेनें होंगी प्रभावितगाजियाबाद-मुरादाबाद के बीच ब्लॉक, आठ ट्रेनें होंगी प्रभावित और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026
Amethi News: जेबा ने लिखा सबसे अच्छा निबंध
01:29 AM, 01-Oct-2026
Faridabad News: योगासन प्रतियोगिता का हुआ आयोजनGD Academy won the match. और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026
Basti News: प्रभारी प्रधानाध्यापक को बीएसए ने जारी किया कारण बताओ नोटिसBSA issues show-cause notice to the in-charge headmaster. और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:29 AM, 01-Oct-2026
Fatehpur News: 12 लाख के गेहूं गबन में सहायक चालक गिरफ्तारबिंदकी कोतवाली पुलिस ने ट्रक से 12 लाख कीमत का गेहूं गबन कर बेचने के आरोप में सहायक चालक को बुधवार को गिरफ्तार किया है। और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026
Unnao News: सर्दी-जुकाम के 75 मरीजों ने कराया इलाज
01:29 AM, 01-Oct-2026
Chandigarh News: अवैध खनन के 233 ठिकाने, हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में कार्रवाई का दिया निर्देश233 illegal mining sites: High Court directs action within four weeks. और पढ़ें
01:28 AM, 01-Oct-2026