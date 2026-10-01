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पढ़ें 1 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 1 October 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 01-Oct-2026

Palwal News: खेतों में ड्रोन उड़ाकर आत्मनिर्भर बनीं लक्ष्मी

Lakshmi became self-reliant by flying drones over fields.
खेतों में ड्रोन उड़ाकर आत्मनिर्भर बनीं लक्ष्मी और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026

Saharanpur News: अधिवक्ता एसोसिएशन मांगों के संबंध में किया प्रदर्शन

Advocates' Association staged a protest regarding their demands. और पढ़ें
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01:29 AM, 01-Oct-2026

Bareilly News: गाजियाबाद-मुरादाबाद के बीच ब्लॉक, आठ ट्रेनें होंगी प्रभावित

गाजियाबाद-मुरादाबाद के बीच ब्लॉक, आठ ट्रेनें होंगी प्रभावित और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026

Amethi News: जेबा ने लिखा सबसे अच्छा निबंध

Zeba wrote the best essay
student in amethi और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026

Faridabad News: योगासन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

GD Academy won the match. और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026

Basti News: प्रभारी प्रधानाध्यापक को बीएसए ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

BSA issues show-cause notice to the in-charge headmaster. और पढ़ें
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01:29 AM, 01-Oct-2026

Fatehpur News: 12 लाख के गेहूं गबन में सहायक चालक गिरफ्तार

बिंदकी कोतवाली पुलिस ने ट्रक से 12 लाख कीमत का गेहूं गबन कर बेचने के आरोप में सहायक चालक को बुधवार को गिरफ्तार किया है। और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026

Unnao News: सर्दी-जुकाम के 75 मरीजों ने कराया इलाज

unnao news
सर्दी-जुकाम के 75 मरीजों ने कराया इलाज और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026

Chandigarh News: अवैध खनन के 233 ठिकाने, हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में कार्रवाई का दिया निर्देश

233 illegal mining sites: High Court directs action within four weeks. और पढ़ें
01:28 AM, 01-Oct-2026

Ghaziabad News: ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कार में मिला डॉक्टर का शव

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कार में मिला डॉक्टर का शव और पढ़ें
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