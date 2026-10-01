नगालैंड में एनपीपी का एनपीएफ के साथ विलय: सभी पांच विधायक सत्तारूढ़ दल में शामिल; अब किसके कितने विधायक?

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नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के सभी पांच विधायक गुरुवार को नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) में शामिल हो गए। इसके साथ ही 60 सदस्यों वाली नगालैंड विधानसभा में सत्तारूढ़ एनपीएफ की संख्या 39 हो गई है। यह जानकारी विधानसभा सचिवालय के एक बयान में दी गई।