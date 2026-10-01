34 हजार से 16,600 फीट पर कैसे आया विमान: फ्लाईदुबई उड़ान में आखिर हुआ क्या? कैप्टन ओझा ने समझाई पूरी कहानी

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#WATCH | Delhi | Topflyer Pilot Training Founder Captain Sujit Ojha says, “The Flydubai incident occurred at an altitude from which the aircraft descended at a very high speed… The aircraft descended from 34,000 feet to 16,600 feet in just 90 seconds, an extremely rapid rate of… https://t.co/ejBUjBAI9u pic.twitter.com/svmB7QkFGa — ANI (@ANI) October 1, 2026

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कैप्टन सुजीत ओझा के अनुसार, विमान करीब 34,000 फीट की ऊंचाई से महज 90 सेकंड में 16,600 फीट पर आ गया। इतनी तेजी से नीचे आने के दौरान विमान के कॉकपिट में मौजूद पायलटों और सवार यात्रियों को बहुत अधिक गुरुत्वीय बल का सामना करना पड़ा।ओझा ने बताया कि ओमान के प्रथम अधिकारी ने विमान में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए रखी छोटी कुल्हाड़ी से कप्तान पर हमला किया। इस हमले में कप्तान घायल हो गए और उनके शरीर से खून बहने लगा। इसके बावजूद उन्होंने विमान की आपात स्थिति का संकेत देने के लिए जरूरी कदम उठाया।कैप्टन ओझा ने बताया कि घायल होने और खून बहने के बावजूद कप्तान ने विमान के ट्रांसपॉन्डर में आपातकालीन संकेत कोड 7700 दर्ज किया। इस कोड का इस्तेमाल विमान की गंभीर आपात स्थिति की सूचना देने के लिए किया जाता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इसके बाद हुई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।ओझा ने बताया कि ऐसी स्थिति के लिए कोई विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं होता, जिसमें विमान का प्रथम अधिकारी ही उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करे। उनके मुताबिक, कप्तान ने अपने साहस, सहज निर्णय लेने की क्षमता और परिस्थितियों को समझने की सूझबूझ से इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने सिम्युलेटर के जरिये घटना को विस्तार से समझाया।