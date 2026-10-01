Amethi News: तेज धूप से बढ़ी उमस, लोग बेहाल

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किसान खेतों से पानी निकालने में जुटे हैं। रामकिशोर सिंह ने बताया कि बारिश और तेज हवा से कई खेतों में धान की फसल गिर गई है। महेंद्र यादव ने कहा कि सब्जियों के खेत में नमी अधिक होने से फसल की निगरानी बढ़ानी पड़ी है। सुरेश पाल ने बताया कि खेत सूखने में समय लगा तो आलू की बोआई देर से होगी। छात्र आदित्य मिश्र ने बताया कि स्कूल से लौटते समय गर्मी परेशान कर रही थी।दुकानदार विनोद गुप्ता ने बताया कि दोपहर में ग्राहक कम पहुंचे। मजदूर राजेश कुमार ने बताया कि धूप में काम करने से थकान अधिक हो रही थी। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 92 और न्यूनतम 61 प्रतिशत रही। हवा की गति 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कुमारगंज में वर्षा शून्य मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से आंशिक बादल छाए रहने और बारिश नहीं होने का अनुमान है।