पढ़ें 30 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 30 September 2026

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Wed, 30 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 30 September 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 30-Sep-2026

Amethi News: तेज धूप व उमस ने किया परेशान

The intense heat and humidity caused problems
heat in amethi और पढ़ें
01:00 AM, 30-Sep-2026

Fatehpur News: वृंदावन के कलाकारों ने किया पूतना वध का मंचन

वृंदावन के कलाकारों ने किया पूतना वध का मंचन और पढ़ें
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12:59 AM, 30-Sep-2026

Charkhi Dadri News: छह महीने 16 दिन बाद हाउस की बैठक, विकास में भेदभाव पर हंगामे के बीच 115 एजेंडों पर लगी मुहर

House meets after six months and 16 days; 115 agenda items approved amidst uproar over discrimination in development
छह महीने 16 दिन बाद हाउस की बैठक, विकास में भेदभाव पर हंगामे के बीच 115 एजेंडों पर लगी मुहर और पढ़ें
12:59 AM, 30-Sep-2026

Fatehpur News: गलत रिपोर्ट पर कारण बताओ नोटिस

गलत रिपोर्ट पर कारण बताओ नोटिस और पढ़ें
12:59 AM, 30-Sep-2026

Fatehpur News: संकट में चले आना वीर हनुमाना...

संकट में चले आना वीर हनुमाना... और पढ़ें
12:59 AM, 30-Sep-2026

Hisar News: नकली सोने का कड़ा देकर 2.82 लाख रुपये हड़पने का आरोप

नकली सोने का कड़ा देकर 2.82 लाख रुपये हड़पने का आरोप और पढ़ें
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12:59 AM, 30-Sep-2026

Fatehpur News: वेतन कटौती के प्रत्यावेदन निस्तारण के लिए होगी बैठक

वेतन कटौती के प्रत्यावेदन निस्तारण के लिए होगी बैठक और पढ़ें
12:59 AM, 30-Sep-2026

Bhadohi News: पांच स्तर पर परखने के बाद ही विदेश भेजा जाता है कालीन

The carpet is sent abroad only after testing it at five levels.
The carpet is sent abroad only after testing it at five levels. और पढ़ें
12:59 AM, 30-Sep-2026

Bilaspur News: सहकारी सभा समिति बलोह, ननावां के चुनाव के लिए पांच और छह अक्तूबर को नामांकन

भगेड़ (बिलासपुर)। घुमारवीं विकास खंड के तहत सुभाष कृषि सेवा सहकारी और पढ़ें
12:58 AM, 30-Sep-2026

Hardoi News: 12 लाख के जेवर व नकदी समेत तीन चोर गिरफ्तार

12 लाख के जेवर व नकदी समेत तीन चोर गिरफ्तार और पढ़ें
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