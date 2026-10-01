Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। अमेठी के सती महारानी के साथ ही प्रमुख मंदिरों में होगा दुखदुरिया का आयोजन।





मेला

सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के लोदीबाबा धाम में लगेगा मेला।





खेलकूद प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज मऊ अतवारा में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।





सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल सिंहपुर में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। जायस के लोधन सराय गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के खरगपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संग्रामपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।





श्रीमद्भागवत कथा

दोपहर 2:0 बजे। शाहगढ़ के शमशेरिया दुर्गनभवानी धाम परिसर में प्रवाचक ज्ञानवी श्री सुनाएंगी श्रीमद्भागत कथा। आयोजक- महंत माधवगिरि।





श्रीराम कथा

दोपहर 2:0 बजे। तिलोई कस्बे में प्रवाचक आचार्य शांतनु महाराज सुनाएंगे श्रीराम कथा। आयोजक- मयंकेश्वर शरण सिंह।

दुखदुरिया