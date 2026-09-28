पश्चिम बंगाल: कोलकाता के एसआरएफटीआई में भिड़े एसएफआई और ग्राहक पंचायत के लोग, जानें किस बात पर हुआ विवाद?

कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों और कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि SFI और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों में भिड़ंत हो गई। ग्राहक पंचायत की ओर से संस्थान के ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को लेकर छात्रों ने सवाल उठाया कि आखिर बाहरी लोगों को कॉलेज परिसर में आकर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति कैसे दी गई। देखते ही देखते मामला टकराव तक पहुंच गया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और SRFTI के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया।

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बताया गया कि ग्राहक पंचायत की ओर से SRFTI के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान संस्थान के छात्रों ने वहां बाहरी लोगों के आने और कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर सवाल उठाया। छात्रों का कहना था कि कॉलेज परिसर में इस तरह किसी बाहरी संगठन का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर माहौल गर्म होने लगा।विवाद बढ़ने के बाद कार्यक्रम में मौजूद अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों और SFI से जुड़े लोगों के बीच झड़प हो गई। इस घटना के बाद SRFTI परिसर और उसके आसपास तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालात को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई और परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंच गए।ANI से बातचीत में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के इंद्रनील मुखर्जी ने घटना को लेकर कहा कि सरकार का उपभोक्ता संबंधी एक कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से होते हैं और SRFTI भारत सरकार की एक इकाई है। उनके मुताबिक, कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा था और वे लोग किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे, तभी अचानक कार्यक्रम में शामिल लोगों को निशाना बनाया गया।इंद्रनील मुखर्जी ने कहा, "एक सरकारी उपभोक्ता संबंधी कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से होते हैं और SRFTI (सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट) भारत सरकार की एक इकाई है। कार्यक्रम सुबह से चल रहा था। हम किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे, तभी अचानक इन अलगाववादियों और अति-वामपंथियों, 'अल्ट्रा-नक्सलियों' ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को निशाना बनाया।"उन्होंने आगे कहा कि रविवार होने की वजह से महिला छात्र परिसर में मौजूद थीं और वे कार्यक्रम में शामिल लोगों से भिड़ने पहुंच गईं। उनके मुताबिक, कार्यक्रम में शामिल लोगों को पहले से इस आयोजन की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि टीवी पर देखने के बाद उन्हें पता चला कि छात्रों ने सभी लोगों को परिसर से बाहर कर दिया और कार्यक्रम आगे नहीं होने देने की बात कही।VHP नेता ने आरोप लगाया कि छात्रों ने कार्यक्रम रोक दिया और महिलाओं तथा बच्चों के साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। उनका दावा है कि पुलिस को पूरे मामले की जानकारी है। उन्होंने पुलिस से मांग की कि उन्हें केवल 15 मिनट के लिए परिसर के अंदर जाने की अनुमति दी जाए।ये भी पढ़ें:घटना के बाद SRFTI के बाहर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद इलाके में तनाव बना रहा। पुलिस बल की तैनाती के बीच स्थिति पर नजर रखी गई। फिलहाल, कार्यक्रम को लेकर छात्रों की आपत्ति और उसके बाद हुए टकराव ने SRFTI परिसर में माहौल गरमा दिया है।