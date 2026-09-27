अशोक सिंघल को याद कर भावुक हुए अमित शाह: कहा- सच्चे स्वयंसेवक ने राम मंदिर आंदोलन को पीढ़ियों का संघर्ष माना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राम मंदिर आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल के योगदान को याद करते हुए उन्हें ‘सच्चा स्वयंसेवक’ बताया। शाह ने सिंघल की जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सिंघल को याद करते हुए कहा कि सिंघल ने अपना पूरा जीवन इस आंदोलन और संगठन के काम में लगा दिया और कभी यह नहीं सोचा कि किसी एक व्यक्ति के जीवनकाल में ही कोई लक्ष्य पूरा हो जाए।

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